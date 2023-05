Gulyás visszavágott Karácsonynak: autósiskolát ajánlott a főpolgármesternek

– Itt lenne az ideje, hogy egy kicsit kiszálljanak az állami autókból, lélegezzenek nagyot, nézzenek körül és vegyék például észre a budapesti közösségi közlekedést – írta Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán, a Kormányinfón elhangzottakra reagálva. A főpolgármester úgy fogalmazott: „nagyot fognak csodálkozni. Rájöhetnek például, hogy szirénázás nélkül is gyorsan el lehet jutni még a várba is. Hogy segítsem ezt a felismerést, küldök BKK-gyűjtőjegyet Gulyás Gergelynek, lehet vele menni a Lánchídon is. Meglátja, jó lesz.”

Karácsony szerint kiderült, mi a fontos a kormánynak a Lánchíd kapcsán. „Na mi? Saját maguk. Meg az állami autóik. Nem Budapest, nem Magyarország büszkesége, nem a város jövője, nem az itt élők, dehogy. Csakis a saját kényelmük. Hogy nem sül le a bőr…” – írta.

Gulyás szintén a Facebookon reagált. Mint írta, „a buszjegyet köszönöm, még nem kaptam meg. A személyes figyelmességen túl azt az ígéretet látom benne, hogy a fővárosi vezetés képes a BKV működését a jövőben is biztosítani.” A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: „nekem a tömegközlekedés nem újszerű élmény, hiszen évtizedeken át használtam a BKV-t. Főpolgármester úr viszont nem ismeri a vezetés élményét és vélhetően ebből erednek azok a döntései, amelyektől budapesti autósok százezrei szenvednek. Ezért engedje meg, hogy az ügy sürgősségére tekintettel figyelmébe ajánljam az S.O.S. Autósiskolát. Bízom benne, hogy ezzel mind Önnek, mind a fővárosi autósoknak segítségére lehetek. Autós tanulmányaihoz egy buszjegy erejéig szívesen hozzájárulok.”