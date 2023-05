Hétvégente tér vissza az élet az abaúji törpefalvakba

Amint Miskolctól észak-keletre, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kázsmárknál lehajtunk az M30-as autópályáról, és észak felé vesszük az irányt, egy egészen sajátos világ tárul elénk. S minél messzebb jutunk a nemzetközi útvonaltól, annál inkább úgy érezzük, mintha egy olyan tájra csöppentünk volna, ahová, mint a mesében, a madár sem jár, vagy ha mégis, akkor csak ritkán. Az érzéseink ugyanakkor vegyesek, hiszen a természeti környezet gyönyörű, a táj hangulata némiképp Székelyföldet idézi, imitt-amott mintha még a magukkal ragadó gyimesi lejtőket is látni vélnénk. A szegénység és az elmaradottság azonban sok mindenben tetten érhető, az utak minősége és a falvakban sok lakóház állapota is jelzi, hogy nemcsak a fővárostól, de a vármegyeszékhelytől is mind messzebb vagyunk. S ez a benyomásunk csak erősödik, ahogy közelítünk a magyar–szlovák határ térségéhez.

Az abaúji törpefalvakba sokan beleszeretnek Fotó: Havran Zoltán

Úti célunk Abaújnak a 2613-as, a 2614-es és a 2624-es mellékutak által határolt, körülbelül száz négyzetkilométeres területe, ahol jellemzően törpefalvak fekszenek. Az edelényi, az encsi és a szikszói járáshoz tartozó, a magyar–szlovák határ közelében levő Kány, Keresztéte, Pamlény, Perecse, Szászfa és Viszló valós lélekszáma ugyanis együtt nem éri el a háromszázat.

Cél a megmaradás a falvakban

E törpefalvak közül Viszló fekszik a legnyugatabbra, ahol Kisfalusi Imre polgármester 2014 óta áll a település élén, ő a helyi görögkatolikus egyház mindenese is. Mivel 1968-ban a faluba született, és azóta is itt él, van rálátása a község elmúlt fél évszázados történetére.

A településen akkoriban hetvenhat ingatlan állt, és a házakban mind laktak is. Amikor megszülettem, még több mint kétszázan éltek itt, míg most összesen 65-en vannak hozzánk bejelentkezve, de közülük sem lakik mindenki itt. Én annak idején az első osztályt még itt jártam Viszlón, a körzetesítés után azonban már a rakacai iskolába utaztam be. Most összesen két 14 év alatti gyermek él a faluban

– meséli a polgármester. Szavai szerint régebben mindenki gazdálkodott helyben, minden portán volt szarvasmarha, disznó és baromfi, termelőszövetkezetet viszont nem szerveztek a településen. A családok önellátásra voltak berendezkedve, ami még úgy is igaz, hogy sokan eljártak dolgozni. Aztán a fiatalok elvándoroltak, a lakosság elöregedett, így most már csak hatvan ház van a faluban, sok üres, némelyik pedig már kifejezetten romos is. – A gazdálkodás időközben jórészt megszűnt, tyúk azért van még a házaknál, néhányan sertést is tartunk, de tehenet már csak három portán találni, összesen nyolcat – sóhajt fel Kisfalusi Imre.

Viszló lélekszáma azért csökkent, mert az üresen maradó házakat jellemzően nem vásárolta meg senki, kevesen költöztek be a faluba. Aki mégis, az annak köszönhetően tehette meg, hogy az önkormányzat felvásárolta a romos ingatlanokat, rendbe tette azokat, és maga értékesítette a portákat. Ezeket a házakat többnyire hétvégi háznak vásárolták meg vadászok és pihenni vágyó családok, köztük szlovákok is. Egy család azonban be is költözött a faluba, ők Kassán dolgoznak. Sokat elárul, hogy a görögkatolikus pap már a Felvidékről, Tornahorvátiból jön a településre misézni.

– A célunk a megmaradás, fontos, hogy itt éljünk, hogy rendben tudjuk tartani a települést. Főként a Magyar falu programnak köszönhetően kicsit fejlődni is tudtunk, felújítottuk a közösségi házat, fűkaszát, fűnyírót vásároltunk, és fejlesztettük a játszóteret is. A községháza pedig uniós forrásból újult meg – emeli ki Kisfalusi Imre.

Önfenntartás a végeken

A közeli Szászfa légvonalban alig négy kilométerre van Viszlótól, de autóval tíz kilométert kell vezetnünk, hogy eljussunk a faluba. A településeket összekötő, katasztrofális állapotú utat a közútkezelő éppen toldozgatja, sok száz apró kátyúba öntenek friss aszfaltot, amit egy kisebb méretű úthengerrel igyekeznek belepréselni a gödrökbe. Nem először teszik ezt, a korábbi kátyúzás nyomai jól látszanak a hepehupás út felületén.

Szászfára érve rögtön a falu elején három, az út szélén álló külföldi rendszámú autóra leszünk figyelmesek, ezek közül egy szlovák, kettő azonban cseh. Itt is több elhagyatott, romos házat látunk, olyat is, amely már összedőlt, és benőtte a növényzet, de vannak a településen takaros ingatlanok is. Az egyik udvaron egy középkorú úr ácsorog, kérdésre elmondja, hogy a falut többnyire olyanok lakják, akik ide születtek. Emellett szavai szerint nyolc házat szlovákok, egyet csehek vásároltak meg, a tulajdonosok közül egyesek itt laknak, mások csak pihenni járnak ide.

– Amikor gyerek voltam, több mint háromszázan laktunk itt, volt itt akkor élet. Szászfa nagy falu volt, lényegesen több ház volt a településen, mostanra azokban sokat lebontottak, mert megette azokat az idő. Azért manapság is születnek ide gyerekek, most is van négy kicsi, köztük az unokám is – mondja büszkén. –Akkor van remény? – kérdezzük. – Remény? Á, nem maradnak ezek itt, mennek Miskolcra vagy máshová! Nincs itt munkalehetőség, legfeljebb az önkormányzatnál – sóhajt fel. Nyugalom azonban van Szászfán, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy az egyik porta közelében éppen egy fácánkakas bóklászik, amikor elhaladunk a ház előtt.