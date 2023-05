Kiválóan teljesítettek a magyar tanulók

Az International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 2023. május 16-án publikálta az ötévente megszervezett PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) mérés 2021-es eredményeit

− tájékoztatott a Belügyminisztérium. A felmérés nemzetközi szinten összehasonlítható adatokat szolgáltat az általános iskola 4. évfolyamos tanulóinak szövegértési képességeiről. A PIRLS-mérés ötödik ciklusában összesen 57 ország, valamint nyolc kiemelt oktatási rendszer tanulói vettek részt.

A felmérés szerint a Covid–19-világjárvány hatásai a 2021-es mérés eredményein is megmutatkoznak: a mérésben részt vevő legtöbb ország, így Magyarország átlageredménye is csökkent a 2016-os eredményéhez képest, és a 2011-es eredménynek felel meg.

A magyar diákok 539 pontos teljesítménye ennek ellenére kiválónak mondható, hiszen a magyar eredmény jelentősen meghaladja az 500 pontos PIRLS-skálaátlagot és az 57 országból a 17., az Európai Uniós országok közül a 11. helyre volt elegendő.

Magyarország eredménye nem tér el jelentősen az Egyesült Államok, Tajvan, Svédország, Ausztrália, Csehország, Dánia, Norvégia és Olaszország eredményétől, és szignifikánsan jobb, mint Németország, Franciaország, Portugália vagy éppen Spanyolország eredménye. A környező országok közül egyedül Horvátország negyedikes diákjai értek el magasabb pontszámot, Ausztria 530, Szlovákia 529, Szlovénia 520, Szerbia 514 pontot ért el.

