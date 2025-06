Gigantikus fizetés óriási bónusszal: ezek Cristiano Ronaldo új szerződésének részletei

Cristiano Ronaldo klubtulajdonos lett, de nem is akármilyen

A hosszabbítás nem csupán pénzügyi szempontból mérföldkő. Ronaldo szerződése stratégiai jelentőségű is, hiszen a portugál klasszis klubtulajdonosi részesedést kapott, amely a Ripost értesülései szerint akár az öt százalékot is elérheti. Ez példátlan a futballvilágban, hiszen ilyen mértékű tulajdonosi szerepet aktív játékos még soha nem kapott. Emellett Ronaldo globális nagyköveti szerepet is betölt: a szaúdi sport, a futball és a turizmus népszerűsítése is a feladatai közé tartozik. A klub hosszú távon számol vele, nemcsak játékosként, hanem a jövő nagyköveteként is.

Bár Ronaldo eddig még nem nyert nagy trófeát az al-Nasszr csapatával, a klub vezetése szerint minden befektetett pénzt megér. A hosszabbítás bejelentése óriási visszhangot váltott ki: Ronaldo Instagram-posztját néhány óra alatt több millióan lájkolták.

Ronaldo továbbra is elképesztő formában játszik, 2023 és 2025 között 99 gólt szerzett a szaúdi klub színeiben. A támadó jelenleg 938 gólnál jár, és a 2027-ig szóló szerződéssel minden esélye megvan rá, hogy átlépje az 1000 gólos álomhatárt, ami méltó megkoronázása lenne karrierjének.