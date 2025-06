Karácsony droglobbistái csúsztattak, de nem teszik zsebre, amit ezért kaptak

Ez félrevezető és hamis értelmezés. A mi álláspontunk ennél jóval észszerűbb. Azt mondtuk, hogy amikor egy országban már most is kiemelkedően magas a fiatalok kannabisz-fogyasztása, ahogyan ezt az ESPAD adatai is alátámasztják, akkor komoly szakmai aggályokat vet fel, ha ebben a helyzetben további liberalizációs lépések történnek.