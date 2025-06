Szentkirályi Alexandra azt kérte követőitől, mutassák meg, hogy mire büszkék

Mutassuk meg egy képpel, mi mire vagyunk büszkék – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán. Mint a politikus írta, Karácsony és a Tisza pride-parádéját a „Büszkeség menetének” nevezik. Ők arra büszkék, hogy mindenféle trükkökkel, a jogszabályokat megkerülve, mindenáron gyerekek elé, a nyílt utcára viszik felnőtt emberek szexualitását.

– Szerintünk mindenki azt csinál a hálószobában, amit akar. A véleményét is szabadon kifejtheti mindenki, gyülekezni is lehet, de a gyerekek jogai az elsők!

A pride-parádé pedig semmi másról nem szól, mint provokációról, felnőttek szexualitásáról, meztelenségről. Egyik sem tartozik egyetlen gyerekre sem

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra leszögezte: ők más értékeket képviselnek.

Nem a genderpropagandára vagy a provokációra vagyunk büszkék, hanem a családunkra, a gyermekeinkre, a hazánkra, a munkánkra, a közösségünkre, az identitásunkra

– fogalmazott.

Szerinte most eljött az idő, hogy ezt meg is mutassák, ezért azt mondta követőinek, hogy posztoljanak minél többen egy fotót arról, amire büszkék. Lehet az egy kép a családdal, egy meccsről, a kertről, amit végre rendbe raktak, egy szép fogásról a tó partján, a gyerekek bizonyítványáról, az első autóról vagy egy jól eltalált vasárnapi ebédről! – Ez a mi válaszunk a pride-ra. Méltósággal, szeretettel – de határozottan. Küldd el, oszd meg ismerőseiddel barátaiddal is! – kérte a frakcióvezető.