Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is csatlakozott Szentkirályi Alexandra kezdeményezéséhez. A budapesti Fidesz frakcióvezetője arra hívott fel mindenkit, hogy mutassák meg, hogy kire/mire a legbüszkébbek. Orbán Balázson kívül már Deutsch Tamás is csatlakozott a felhíváshoz, illetve sokan mások is a kormány tagjai közül.

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Ezekre büszke Orbán Balázs:

A magyar Nobel-díjasokra.

A magyar űrhajósokra és arra, hogy ismét van magyar űrprogram.

Az olimpiai sikereinkre – arra, hogy a 2024-es olimpiát 19 éremmel zártuk, és a 14. helyen végeztünk az éremtáblázaton.

Arra, hogy 44 év várakozás után a magyar válogatott ismét kijutott a labdarúgó Európa-bajnokságra 2016-ban, és azóta ezt a bravúrt minden alkalommal megismételte.

Az Oscar-díjas filmjeinkre és a nemzetközi sikereket elérő sorozatainkra.

Az új építészeti remekeinkre, mint a számtalan nemzetközi díjat elnyert Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza.

A megújuló budai Várnegyedre.

A gyönyörű magyar tájegységekre – a Balatontól a Hortobágyon át a történelmi városainkig.

A magyar vállalatok sikereire külföldön és idehaza.

A világszinten elismert családtámogatási rendszerünkre.

A kiemelkedő közbiztonságra – arra, hogy Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa.

Az ezeréves államiságunkra.

A magyar innovációkra és találmányokra.

A magyar nyelv egyediségére, irodalmunkra és költészetünkre.

A magyar népzenére, népi hagyományainkra és kulturális örökségünkre.

A gasztronómiánkra – a Michelin-csillagos éttermektől a világhírű borvidékeinken át a pálinkafőzés hagyományáig, a hungarikumok sokféleségéig.

A magyar emberek mindennapi teljesítményére, amely felépítette és megtartotta ezt az országot.

És a sor hosszan folytatható…

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint tanulságos, hogy a bejegyzéséhez mellékelt képet először a ChatGPT-vel szerette volna elkészíteni,

de a közösségi irányelvekre hivatkozva ezt a kérést megtagadta.

Nem ritka, hogy a mesterséges intelligencia a hasonló kérésekre vagy kérdésekre nem hajlandó válaszolni. Emlékezetes, a közelmúltban éppen Gulyás Gergely izzasztotta meg az egyik mesterséges intelligenciát.

A miniszterelnök politikai igazgatója végül a Grok segítségével készítette el a képet.

A szokásos Facebook-letekerést, ami ilyen posztok után menetrendszerűen következik, pedig ezúttal is vállalom. Szép dolog ez a szólásszabadság…

– zárta bejegyzését Orbán Balázs.