Miért jelentős a Barátság kőolajvezeték, és milyen alternatívái vannak?

Annak ellenére, hogy a csővezetékek nem tökéletesek, a kőolaj szállításának a legalacsonyabb költségű, legalacsonyabb kockázatú, leghatékonyabb és leginkább környezetkímélő módja. Így például az Egyesült Államokban a szállítási módok diverzifikálása mellett még ma is ez a legelterjedtebb típus. Amennyiben a tengeri szállítás közvetlenül nem tud megvalósulni – ahogy ez Magyarország esetében is fennáll –, az csupán a közúti, vasúti vagy a vezetékes szállítással kombinálva lenne lehetséges. Az összetett szállítási módok a vezetéken történőnél szintén nagyobb kockázatokat hordoznak.

Ugyanakkor fontos azt is szem előtt tartani, hogy szintén biztonsági kockázatot jelent, ha egyetlen kiemelt partneren alapul az ellátás. Éppen ezért a magyar kormány évek óta törekszik a szállítások diverzifikálására.

Az 1978 óta létező Adria-vezetéken keresztül a horvátországi Krk szigetén lévő Omisalj kikötőjébe befutó tankerhajókból származó kőolaj érkezik hazánkba. A vezeték tízmillió tonnás kapacitása akár a hazai szükségletek fedezésére elegendő lenne, de összeköttetésben áll Csehországgal és Szlovákiával, amelyek – az orosz export kiesése miatt – szintén annak igénybevételére szorulhatnak.

A Mol az elmúlt évtizedben már 200 millió eurót költött a diverzifikációra. Ugyanis nem csupán a vezetékek kiépítésére van szükség, hanem arra is, hogy az Oroszországból érkező, úgynevezett uráli típustól eltérő nyersanyagot is fel tudjon dolgozni. A további átalakulás még nagyobb költségekkel járhat, akár 500 millió dollárt is kitehet az összeg. Emellett az átalakulás három-négy évet is igénybe vehet. Ugyanakkor a magyar olajtársaság – a geopolitikai kockázatok miatt – készül arra is, ha ennél kevesebb ideje maradna a módosításokra.

Az ellátásbiztonság érdekében és a Nemzetközi Energiaügynökség elvárásainak megfelelően Magyarországnak legalább kilencvennapos kőolajtartalékkal kell rendelkeznie. Ez szintén védőhálót jelent a hazai ellátásbiztonság szempontjából.

Az orosz kőolaj ára 2022-ben rendre 20-30 százalékkal is elmaradt a nyugati típusú, amerikai vagy norvég termékektől. Érdemes látni azt is, hogy az árkülönbség az orosz–ukrán háború kirobbanása után kialakult, még a szankciók bevezetése előtt. 2023 elején már kétszeres különbség is tapasztalható volt, míg az elmúlt időszakban csökkent az árak közötti differencia.