Ezt tették február 8–11-én Budapesten, amikor immár bizonyítottan a Hammerbande szabadlábon lévő tagjai rendeztek embervadászatot. Négy helyszínen összesen nyolc ártatlan járókelőt támadtak meg falkában és vertek össze brutálisan kalapáccsal, viperával. Főleg áldozataik fejét és végtagjait ütötték, nyolc áldozatukból háromnak is nyolc napon túl gyógyuló, súlyos, töréses sérüléseket okozva.

A feltételezett támadók közül a német hatóságokkal szorosan együttműködő Budapesti Rendőr-főkapitányság eddig tízet azonosított, négyet el is fogtak.

Hat német Antifa-tagot köröznek, köztük a lapunk által is megnevezett Johann Guntermannt, a Hammerbande szellemi atyját. Ő Lina Engel vőlegénye, aki a drezdai perben szereplő brutális támadásoknak is résztvevője volt, 2019-től pedig bujkál, a szövetségi ügyészek körözik. Ez viszont nem akadályozta meg abban, hogy februárban Budapesten személyesen is részt vegyen az embervadászatokban.

Guntermann bizonyítottan a gazdagréti támadás legbrutálisabb résztvevője volt, aki viperával ütötte áldozata fejét. Az elfogottak között az azóta is letartóztatásban lévő Tobias E.-t a támadásról készült videó egyik kockája alapján azonosította a Dokumentation Linksextremismus nevű német Twitter-oldal. Ő a Hammerbande belső köreihez tartozik, de tag még a 20 éves Moritz Christian Leopold Schroeter, a 22 éves Clara Judith Wittkugel, valamint a 21 éves Emilie Samira Dieckmann is. Őket is körözi a BRFK az embervadászat miatt.

Eredményes magyar–német együttműködés Jelenleg is folyik, és eredményes a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) együttműködése a német társszervekkel a február eleji, szélsőbaloldali budapesti embervadászat tettesei utáni nyomozásban. Terdik Tamás vezérőrnagy, budapesti rendőrfőkapitány lapunknak korábban azt mondta, várakozása szerint ez elvezethet addig, hogy valamennyi elkövetőt sikerüljön azonosítani, majd bíróság elé állítani.

A videón a februári gazdagréti támadás előtti percek láthatók. A Hammerbande tagjai követik a leszálló áldozatukat.

Borítókép: Német antifák támadásra indulnak a berlini utcán (Forrás: Dokumentation Linksextremismus)