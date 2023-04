– Csak a statisztikát nézve 2021-hez képest némileg romlottak az eredmények, ám 2019-hez viszonyítva egyértelmű a folyamatos javulás. Mi ennek az oka?

– A pandémia 2020-21-ben kijárási korlátozásokkal, beutazási tilalmakkal, rendkívüli intézkedésekkel egy teljesen más élethelyzetet hozott nem csak Budapesten, hanem az egész országban is. Voltak olyan időszakok, amikor külföldi turisták egyáltalán nem érkeztek, holott egyébként milliós nagyságrendben jönnek minden évben. Mindez egyértelműen kihatással volt a statisztikai mutatókra is. Éppen ezért nem lehet ezt a két évet kiindulási alapként használni. Amikor a bűncselekményszámokról beszélünk, mindig a trendeket kell nézni; milyen a bűnözés struktúrája, dinamikája, milyen irányúak a változások, és ezekből kell a megfelelő következtetéseket levonni. A lakosság szubjektív biztonságérzete legalább ilyen fontos, tehát az, hogy az emberek mit érzékelnek a közbiztonsági helyzetből. Ezt, és a statisztikai mutatókat együtt kezelve tudjuk meghatározni a szakmai munkánk eredményét. A bűncselekmények száma 39901 volt tavaly, ami 2020-21-hez képest emelkedés, ugyanakkor a pandémia előtti időszakot figyelembe véve csökkenő tendenciát mutat.

– A közhangulatot, szubjektív biztonságérzetet befolyásoló illetve súlyos bűncselekmények felderítési mutatói milyenek?

– A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkájának számos elemére büszkék lehetünk. Többek között arra, hogy nincs felderítetlen emberölés Budapesten, vagy hogy a rablások felderítési mutatója 96 százalék. A közterületen elkövetett, továbbá a vagyon elleni bűncselekmények, köztük a lopások, személygépkocsi-lopások, gépkocsifeltörések, lakásbetörések számában 2019-hez és az azt megelőző időszakhoz képest további csökkenés volt tapasztalható. A pozitívumok mellett meg kell említeni a negatív tendenciákat is. A testi sértések száma stagnál, a garázdaságok, az emberölések, és legszembetűnőbben a kibertérben elkövetett bűncselekmények száma emelkedett. Ez utóbbira egyre inkább oda kell figyelnünk. Ennek okán komoly erőforrásokat csoportosítunk át gazdaságvédelmi területen. Tavaly három nyomozócsoport működött gazdaságvédelmi területen, számlaváltós- és albérletes csalások, valamint pénzmosás-sorozatok vizsgálata során 346 gyanúsítottat hallgattak ki, és 712 bűncselekményt derítettek fel, amelyekkel az elkövetők összesen 17 és fél milliárd forint kárt okoztak. Hangsúlyt helyezünk továbbá a vagyonvisszaszerzésre, erre külön, speciális alosztály működik.

– Milyen plusz feladatokat adott a tavaly kitört orosz-ukrán háború és az illegális migráció a BRFK-nak?

– Különbséget kell tennünk a jogszerűen érkező menedékkérők, és az illegális migránsok között. Az Ukrajnában zajló háború okozta humanitárius válság kezelése óriási feladatot jelentett számunkra is. Csak Budapesten 150 ezer ukrán menekültet fogadtunk a háború kitörése óta a Nyugati, a Keleti és a Kőbánya-Felső pályaudvaron, valamint a BOK-csarnokban. Gyorsan kellett kialakítani azt a metodikát, amivel a legjobban tudtuk segíteni az érkezőket. Ebben gördülékenyen tudtunk együttműködni a Kormányhivatal, a Katasztrófavédelem és a társszerveink munkatársaival. És nem csak munkaidőben: vannak olyan kollégáim, akik szabadidejükben is kimentek a pályaudvarokra, köztük az a három BRFK-s rendőr, akik anyanyelvi szinten beszélnek ukránul. Bár alapvetően az angol a kommunikációs nyelv, ám ha ukránul szól valaki a menekültekhez, a bizalom azonnal kialakul.

Az illegális migráció és az embercsempészek ellen ugyanakkor a jogszabályok által lehetővé tett valamennyi eszközzel határozottan fel kell lépnünk. Ugyan nem vagyunk határmenti terület, de a Nyugat-Európát célzó főbb embercsempész útvonalak az autópályák miatt érintik a fővárost.

– Folytatódnak a belvárosi razziák?

– Ezeket a komplex rendészeti-bűnügyi ellenőrzéseket 2018-ban kezdtük. Havonta egy alkalommal magas létszámmal, több mint száz rendőrrel, társszervekkel közösen jelenünk meg az V.,VI., VII. kerület közterületein, a szórakozóhelyek környékén, illetve rendszeresen a szórakozóhelyeken belül is. Az átfogó ellenőrzések előre be nem jelentett időpontokban, általában pénteken, szombaton zajlanak, amikor a legtöbb turista van a belső kerületekben. Itt hétköznap is megemelt létszámmal vagyunk jelen, de a razziák alkalmával ez még koncentráltabban történik. A fő fókusz a kábítószer-kereskedelem, a tiltott prostitúció, valamint a szórakozóhelyek környékéhez kapcsolódó garázda jellegű és vagyon elleni bűncselekmények elleni fellépés, illetve a másokra veszélyt jelentő közlekedők kiszűrése. Újdonság, hogy találkozunk un. fake-drog árusokkal is, akik azzal követnek el csalást, hogy elsősorban külföldi turistáknak kábítószerként adnak el például majorannát. Az ellenőrzések végrehajtásában a Készenléti Rendőrség folyamatosan támogatást nyújt, valamint részt vesznek a BKK, a közterület-felügyelet, a NAV, a katasztrófavédelem és az önkormányzatok munkatársai. Fontos kiemelni legfontosabb stratégiai partnerünket, a Polgárőrséget. Folyamatos velük a közös közterületi közös járőrözés, de önállóan is végeznek közbiztonságot erősítő, a rendőrség munkáját segítő feladatokat. Nem csak gyalogosan látnak el szolgálatot, hanem gépkocsival, motorkerékpárral, és már hajóval is.

Dr. Terdik Tamás r.vezérőrnagy 2018. október 01-től Budapest rendőrfőkapitánya (Fotó: BRFK)

– Milyennek ítéli a közlekedési helyzetet?

– Ki kell mondani, ez egyelőre nem sikertörténet a BRFK számára. Célkitűzésünk, hogy a halálos közlekedési balesetek száma minél inkább a nulla felé közelítsen, az EU pedig azt várja el, hogy 2030-ra a felére csökkenjen a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 2020-hoz képest. Ugyanakkor évente még mindig háromezer körüli sérüléses baleset történik a fővárosban. Tavaly 46 balesetben 48-an haltak meg az utakon, ez éppen 48-al több, mint ami elfogadható. Folyamatosan keressük az újabb megoldásokat, hogy javítsunk a helyzeten. Hatásos például a Pofátlan(tan)ítás akciósorozat, amikor civil jellegű személygépkocsik mellett már motorkerékpárokkal és drónokkal is fellépünk a másokat veszélyeztető, és a polgárokat leginkább irritáló szabálysértések elkövetői ellen. Ide tartozik többek között a piros lámpán áthaladás, a STOP-tábla figyelmen kívül hagyása vagy a záróvonal átlépése. Visszatartó erő, hogy a jogsértő járművezetőt azonnal félreállítjuk és szankcióval tudjuk sújtani. A sebességmérés kiemelt feladat 2023-ban is. Folytatjuk az illegális gyorsulási versenyek elleni fellépést, ilyenkor a sebességtúllépés mellett odafigyelünk a szabálytalan gépjármű-átalakításokra is, például azokra a tuning-autókra, amelyeknek a hangjától éjszaka nem tudnak aludni a forgalmas utak mellett lakók. A személyi sérüléses balesetek 5 százaléka ittas járművezetés miatt történik, amiben nem sikerült csökkenést elérni. Tavaly 3400 ittas vezetőt szűrtünk ki a forgalomból, de a látencia magas lehet. Az a határozott célunk, hogy fokozzuk a hatékonyságunkat ezen a területen. A húsvéti időszakban újra komoly ellenőrzéseket hajtunk végre az ittas járművezetők kiszűrésére.

A kiemelt tömegközlekedési járatok vonalának, valamint a buszsávok ellenőrzésére együttműködést folytatunk a BKK-val. De nem csak szankcionálunk: közösen elemezzük például a baleseti adatokat és gócpontokat. Közlekedésrendészet-szervezeti korszerűsítés keretében a személyi sérüléses balesetek helyszínelését központi hatáskörbe vontuk öt régiót létrehozva, amitől gyorsabb kiérkezést és egységesebb, magasabb színvonalú helyszínelést várunk.

– A számok nyelvén milyen egyéb feladatai vannak még a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak?

– Tavaly 1500, a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt, mintegy 300 sportrendezvényt, valamint számos kulturális és más eseményt biztosítottunk. Újra megrendezték például a Sziget Fesztivált, amely félmillió látogatót vonzott a világ minden tájáról. A BRFK mindenkinek biztosítja a békés gyülekezéshez való jogot, amit az is alátámaszt, hogy a másfélezer gyűlésből mindössze 4 esetben tiltottuk meg a rendezvény megtartását, és csak 14 esetben hoztunk korlátozó intézkedést.

2022-ben 195 ezer bejelentés érkezett a BRFK Tevékenységi Irányítási Központjába. Ez több mint egynegyede az egész országban beérkező bejelentéseknek, tehát minden 4. bejelentés hozzánk fut be. Ennek ellenére az átlagos kiérkezési időnk 11 perc 19 másodperc, ami országosan az egyik leggyorsabb eredmény.

És még egy fontos adat: tavaly 34 életet mentettünk meg. Az intézkedések jó része a Dunához kötődött, de akadt példa szárazföldi, közterületi életmentésre is, melyeket követően 68-an részesültek jutalomban.

– A rendőrök nem csak életeket óvnak, mentenek, de karitatív akciókban is részt vesznek. Melyek a legfontosabb társadalmi, jótékonysági kezdeményezések?

– Büszkék vagyunk a már 5. éve folyamatosan bővülő társadalmi szerepvállalásunkra. Jó megtapasztalni, hogy a kollégák milyen örömmel vesznek részt ebben a tevékenységben. Tradíció, hogy karácsony előtt tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulóknak. Tavaly több mint 6 tonnát juttattunk el az Élelmiszerbanknak, ezt a BRFK dolgozói saját pénztárcájuk terhére gyűjtötték össze. Együttműködünk a Vérellátóval és a Vöröskereszttel; mintegy 1500 munkatársunk adott vért 2022-ben is. A Föld napján szemetet gyűjtöttünk, állatmenhelyet támogatunk, valamint minden évben ajándékokat viszünk valamelyik gyermekellátást biztosító egészségügyi intézménybe. Tavaly a Szent János Kórház gyermekosztályát látogattuk meg a BRFK mikulásával és a fény-rendőrautónkkal. Ide sorolható a Múzeumok Éjszakája rendezvény is, amelyen 2022-ben már másodszor vettünk részt. Együttműködési megállapodást kötöttünk egy autistákat támogató szervezettel, idén az autizmus világnapja alkalmával, figyelemfelhívási céllal több százan öltöztünk világoskék pólóba.

– Milyen tájékoztatási stratégiát folytat a BRFK? Hogyan lehet hatékonyan megszólítani az embereket?

– Kommunikációs stratégiánk része, hogy például a baleset-megelőzés kapcsán igyekszünk szokatlan, akár elrettentő megoldásokat keresni. Abban hiszünk a kollégáimmal, hogy a valóság bemutatásának van preventív ereje, míg a jogszabályok száraz felolvasása senkit nem érdekelne. A rendőrségi honlapon 2022-ben 2600 közleményt adtunk ki, a YouTube csatornára 900 videót töltöttünk fel, és 26 sajtótájékoztatót tartottunk. A már 182 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalunk posztjainak tavaly 128 milliós elérése volt, és az Instagramon is ott vagyunk. Hogy üzeneteinkkel jobban meg tudjuk szólítani a fiatalokat, három influenszerrel állunk kapcsolatban, akik 14 témát dolgoztak fel, és 7,5 milliós elérést generáltak.

Április 22-én a Városligetben lesz a X. Jubileumi Országos Rendőr- és Tűzoltónap. Nagyon látványos programokkal készülünk. Nem magunkat szeretnénk ünnepelni, hanem mindenkit várunk szeretettel – legfőképpen a családokat, a fiatalokat és a gyerekeket, akik részére számos versenyt szervezünk, rengeteg meglepetéssel és értékes nyereményekkel.

Borítókép: Dr. Terdik Tamás r.vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya (Fotó: BRFK)