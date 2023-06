Bajnai Gordon állhat a diáktüntetések mögött

Nem volna meglepő, ha kiderülne, hogy a tanártüntetésnek nevezett pénteki akció mögött is a dollárbaloldal sejlik fel, ugyanis a hátsó sorokban megbújva maga Bajnai Gordon bukott kormányfő is részt vett a végére érdektelenségbe fulladt múlt heti demonstráción. Bajnai a háttérbe húzódva követte az eseményeket nagyjából 10-15 percig, majd női kísérője társaságában az Alkotmány utca felé távozott a megmozdulásról – számolt be helyszíni tudósítónk.

Bajnai Gordon hátul állt (Fotó: a cikk egyik szerzőjének felvétele)

Régóta próbálkoznak

Nem ez volt az első alkalom, hogy a dollárbaloldal egykori miniszterelnökét összefüggésbe lehetett hozni a diáktüntetéssel. Mint arról korábban az Origo beszámolt, tíz évvel ezelőtt Bajnai Gordon emberei, akik magukat akkor is civilnek mondták, az LMP egykori sajtófőnökén keresztül riadóztatták a médiát, bár Bajnai szerint neki semmi köze nem volt hozzájuk.

Selmeczi Gabriella szerint a fideszesek látták is, amikor a civilnek mondott demonstrálók az Együtt 2014 címéről megkapták e-mailben az utasításokat, Kósa Lajos pedig még sajtótájékoztatót is tartott arról, hogy „szerveződik a Bajnai-gárda”.

Bajnai Gordon mozgalma erre reagálva közleményt adott ki arról, hogy tisztelik a tüntetők tenni akarását, de nem szervezték vagy bátorították az akciójukat, sőt nem is tudtak róla. Az aktivisták mindannyian visszautasították, hogy ők Bajnai emberei lennének, mint ahogyan a pártokhoz kötődésüket is tagadták.

A 2018-as választások előtt is próbálkoztak hasonló akciókkal a baloldali háttéremberek. A Soros György által pénzelt civil szervezetek éveken át próbáltak nyomást gyakorolni a kormányra az oktatásügyön keresztül, de csak akkor kezdték igazán a középiskolás korosztályt buzdítani a tüntetéseken való részvételre. Az akkor a médiaérdeklődés középpontjában lévő Független Diákparlament is Soroshoz és Bajnaihoz köthető szervezetekből nőtt ki, nem meglepő tehát, hogy szoros kapcsolatot tartottak a pedagógustüntetések szervezőivel is. Az önmagát függetlennek nevező diákparlament egyik alapítója a Fidesz-székház elfoglalásánál is ott volt.

Ahogy napjainkban, a diáktüntetések aktivistái akkor is elutasították a szakmai egyeztetéseket, és csupán a rendzavarásokban, a minél nagyobb kormányellenes megmozdulások szervezésében voltak érdekeltek.

A legnagyobb, 2013–2014-es eseményeket a Krétakör, a HaHa diákmozgalom és a Bajnai Gordon nevével fémjelzett Együtt 2014 nevű párt irányította, amelyet a Haza és Haladás Alapítványon keresztül Soros finanszírozott.