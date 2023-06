Pár száz fővel kezdetét vette a mai pedagógustüntetés

Törley Katalin, és Pilz Olivér a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanára, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója lépett először a tüntetők elé. A felszólalók szerint Magyarországon diktatúra van, a törvénytervezettel kapcsolatos mostani egyeztetés is kísértetiesen hasonlít az egypártrendszerben tapasztalt módszerekkel. Le ezzel a diktatúrával! — hangsúlyozta Törley Katalin, majd mindenkit arra buzdított, hogy lépjen fel a kormány ellen. — Rólunk döntenek, de minket nem kérdeztek meg, nekünk nincs beleszólásunk. A mi életünk a tét, de nem akarják meghallani a hangunkat — folytatta Takács Gergely tanár. Nincs tanár, nincs jövő — skandálták erre a résztvevők, majd általános sztrájkot követeltek. A színpadon két diák el szavalta Petőfi Sándor Dicsőséges Nagyurak című versét, majd egyikük, aki ellen eljárás indult elmondta: nem élhet tovább olyan országban, melyben börtönnel fenyegetik és meghurcolják a rendőrségen – ezzel szemben még mindig itt van, s addig amíg nem történik változás, jelen lesz minden tüntetésen.

Megjelentek a baloldali pártok

A hivatalos kezdés után háromnegyed órával kezd megtelni a színpad előtti tér. Megérkezett Törley Katalin is, miközben mozgalma, a Tanítanék Mozgalom pénzt gyűjtöget egy dobozban. A demonstráción Budapest volt főpolgármestere Demszky Gábor, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő és baloldali pártok is képviseltetik magukat, a DK, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd, a Momentum és a Jobbik ifjúsági tagozatának zászlói is feltűnnek.

Vitáznak a parlamentben, tüntetnek a Kossuth téren

Délután öt órakor kezdetét vette a pedagógusok új életpályájáról szóló törvénytervezet elleni demonstráció a Kossuth téren. A Tanítanék Mozgalom és az Egységes Diákfront által szervezett tüntetés apropója, hogy a kormány által benyújtott tervezetet éppen ma délután tárgyalják a parlamentben. Az országgyűlési képviselők közül ugyanakkor csak alig néhányan jelentek meg a vitán, így könnyen meglehet, hogy a nap folyamán nem születik döntés a törvénytervezetről.