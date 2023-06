Már rég megvalósulhatott volna, de Brüsszel és a baloldal továbbra is akadályozza a tanárok béremelését

Több hónapos átfogó egyeztetést követően a kormány június 6-án benyújtja az Országgyűlésnek a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény tervezetét, amely megalapozza a pedagógusok társadalmi, szakmai megbecsülését, további jelentős béremelését

— jelentette be közleményében a Belügyminisztérium (BM).

Szégyen a baloldali EP-képviselők viselkedése

A szaktárca ugyanakkor hangsúlyozta: a pedagógusok béremelési programja már rég elindulhatott volna, ha a baloldal politikusai havi 5-6 millió forintért Brüsszelben nem akadályozzák, hogy Magyarország megkapja a jogosan járó uniós forrásokat, s így a magyar pedagógusok mihamarabb átlagosan havi 800 ezer forintot keressenek.

Molnár Csaba hazafias kötelességének érzi megakadályozni az uniós források kifizetését Fotó: Mirkó István

A pedagógusok béremelése ellen dolgozó EP-képviselők között említhetjük a Demokratikus Koalíció delegáltjait: Dobrev Klárát, Ara-Kovács Attilát és Róna Sándort, valamint Molnár Csabát is, aki — mint fogalmazott — hazafias kötelességének érzi megakadályozni az uniós pénzek Magyarországnak való kifizetését. Hozzájuk hasonlóan a Momentum EP-képviselője, Donáth Anna és képviselőtársa, Cseh Katalin is hasonlóan gondolkodik. Cseh idén márciusban egy Facebook-bejegyzésében például büszkén számolt be arról, hogy

az Európai Unió jogtalan pénzvisszatartási gyakorlatának kialakításában eminens szerepet játszott.

„Többek között a mi munkánknak is köszönhető, hogy az új hétéves költségvetésben már 40 milliárd euróval nőtt a közvetlen források összege, vagyis ezen pénzek elosztásáról nem a kormányok döntenek” – írta a képviselő. A Gyurcsány-párt és a Momenum EP-képviselői mellett ugyanakkor a mára baloldalivá vedlett Jobbik elnöke, Gyöngyösi Márton is inkább a Soros György által gründolt alapítványoknak juttatná az EU-s pénzeket ahelyett, hogy abból a pedagógusok bérrendezésére fordítana.

Dobrev Klára egyenesen kijelentette: a baloldal szemérmetlenül politikai tőkét kovácsol abból, hogy Magyarországtól jogtalanul visszatartják az EU-s pénzeket Fotó: Lakatos Péter

A Belügyminisztérium bejelentését követően a Fidesz közölte: a kormánypártok egyetértenek azzal, hogy a pedagógusok bérét jelentősen emelni kell, ezért fontos az Országgyűlés elé kerülő, ezt megalapozó, új pedagógus-életpályáról szóló törvényjavaslat. A nagyobbik kormánypárt közleménye szerint a magyar pedagógusok átlagbére 800 ezer forintra emelkedik, ha Brüsszel kifizeti a Magyarországnak járó uniós forrásokat, és végre tudjuk hajtani a tervezett pedagógusbér-emelést.

Gyöngyösi Márton inkább a „civil szervezeteknek” adná a hazánknak járó pénzeket Fotó: Havran Zoltán

Szégyen, hogy a magyar baloldal európai parlamenti képviselői mindent megtesznek azért, hogy Magyarország ne kapja meg az uniós forrásokat

— fogalmazott a Fidesz.