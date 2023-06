Gazdagodik és terjeszkedik a dollármédia, ami a Gulyás Márton vezette Partizán támogatásában is megmutatkozik. A Tűzfalcsoport cikke szerint

a Soros-hálózat magyarországi működésének a Partizán egy fontos eleme, és világos, hogy a választások idején kiemelkedő szerepet szánnak neki. Így volt ez 2018-ban, 2022-ben és így lesz 2024-ben, az önkormányzati választásokkor is.

A Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány 2021-es beszámolójából tudni, hogy valaki/valakik összesen 260 985 000 forintot adományoztak az alapítványnak, ami a bevételük 90 százalékát tette ki – írta meg blog. Emlékeztetnek arra is, hogy maga Gulyás Márton ismerte be: „a sornak a végén valószínűleg ott van maga Soros György is” A Partizán bevételeinek az alakulása ugyanakkor azért is gyanús, mert 2020-ban (kampány nélküli év), ezek az adományok a 2021-esnek a töredékét sem érték el. 2021-ben viszont 5 millióról hirtelen megugrott 260 millióra a Partizán pénzbeli támogatása – közli a tényfeltáró blog, amely kiemeli:

a teljes összegről Gulyás Márton nem számolt el a mai napig. Annyit tudni, hogy a 260 millió forintnyi támogatás egy részét a German Marshall Fund, illetve a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatának keretében nyerték el. Ez a két összeg nagyjából 80-85 millió forintot jelent. Mindkét szervezet amerikai és brüsszeli pénzekből működik, továbbá a German Marshall Fund egyik legnagyobb donorja a Soros György nevével fémjelzett Open Society Institut.

Érdemes megjegyezni, hogy s The Foundation for Democracy and Pluralism nevű szervezet esetében semmilyen olyan információ nem található, amely arra utalna, hogy a szervezet más érdemi tevékenységet is végezne. Weblapjukra nem töltöttek fel semmilyen információt, semmilyen nemzetközi nyilvántartásban nem találhatóak meg. Nem példa nélküli azonban, hogy nemzetközi szereplők (más államok szervei, NGO-k, stb.) létrehoznak „fantomszervezeteket” és ezeken keresztül juttattnak el adományokat egy másik szervezethez.

A Tűzfalcsoport továbbá emlékeztet, hogy a 2022-es választási kampányból Gulyás Márton derekasan kivette a részét. Gulyásék 2021 májusa és 2022 áprilisa között összesen háromszáz hirdetést adtak fel. Volt olyan, amely egészen konkrétan az előválasztáson való részvételre buzdított, és volt, amely a saját műsoraikat népszerűsítette. Egyes posztokra, videókra, kreatívokra akár négyszázezer forintot is elköltöttek, de pár ezres hirdetések is futottak az oldalon. Nagyjából tízmilliós nagyságrendben hirdethetett a Partizán. A Google esetében már precízebb adatokat lehet kapni. Itt 81 hirdetést adtak fel, és több mint hétmillió forintot költöttek rá. Jól látszik, hogy a hirdetések száma leginkább az előválasztás második fordulójában csúcsosodott ki. Ekkor volt Gulyás Márton a legaktívabb mind a Facebookon, mind a YouTubeon – részletezi a Tűzfalcsoport, amely szerint az is egyértelmű, hogy a Partizánt és Gulyás Mártont elsősorban arra használták, hogy mozgósítsa a baloldali szavazókat.

A tényfeltáró blog kitér arra is, hogy egyes újságíróképzésekre teljesen rátelepedett a balliberális médiaelit Magyarországon.

Az ELTE BTK-n futó Média és Kommunikációs tanszékre jelentkező diákoknak olyan tanárok beszélnek a független, objektív, elfogulatlan újságírásról, mint a Telex jelenlegi és exfőszerkesztője, a 444 vagy éppen a HVG újságírója. Továbbá érdemes szót ejteni Polyák Gábor tanszékvezetőről is, aki a baloldali Mérték Médiaelemző Műhely vezetője is egyben, és Brüsszelben, Washingtonban és belvárosi balos klubokban is azt bizonygatja, hogy Magyarországon már nincs médiaszabadság, miközben az általa vezetett tanszék fizetési listáján sorjáznak a baloldali lapoknál dolgozó munkatársak.

Polyák azonban nemcsak az elvi kérdésekben áll közel a baloldalhoz, hanem konkrét munkát is vállalt az Amerikából fizetett baloldali kampányban, dolgozott például Márki-Zay Péter tanácsadójaként is. De ott van Hammer Ferenc egyetemi docens is, aki szintén masszívan kivette a részét a baloldali kampányból. A korábban ellenzéki tüntetések szónokaként is feltűnő egyetemi oktató ugyanis részt vett egy Erősítő nevű projekt működtetésében (erről maga beszélt a Partizán egyik adásában), amelynek a célja az volt, hogy telexes és HVG-s híreket tegyenek közzé hirdetésként a Facebookon és ezeket juttassák el az ellenzéki nyilvánossághoz.

Borítókép: Gulyás Márton a Partizán című műsorban (Forrás: YouTube)