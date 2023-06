Hollik: Sorosék eddig sem voltak a nemzeti kormány barátai

– A Soros-hálózat eddig sem volt a nemzeti kormány barátja és arra számítunk, hogy ezután sem lesz – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója azzal kapcsolatban, hogy Soros György átadta a fiának, Alexander Sorosnak az irányítást, aki még radikálisabb hangvételt ígért.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ lapunk megkeresésére hangsúlyozta: Soros György fia ugyanúgy a migrációt, a gender propagandát és a háborút akarja a magyarokra erőltetni, mint az apja.

Orbán Viktor miniszterelnök a hírre reagálva a Twitter-oldalán osztotta A Keresztapa című film egyik híres jelenetét Marlon Brandóval és Al Pacinóval. Ahogy arról lapunk beszámolt, Alexander Soros a The Wall Street Journal amerikai napilapnak betekintést engedett a jövőbeli elképzeléseibe. Mint fogalmazott: a célja apja liberális célkitűzéseinek bővítése, ám, noha hasonlóan gondolkodnak, ő szeretne más ügyeket is felkarolni, mint a szavazati és abortuszjog, valamint a nemek közötti egyenlőség. Tervei szerint a családi vagyont továbbra is arra használná, hogy baloldali amerikai politikusokat támogasson.

Borítókép: Soros György (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)