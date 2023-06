Holnap végre egyre több helyen kisüthet a nap

A Kárpát-medence időjárása továbbra is záporokkal, felhőszakadással kísért zivatarokkal tarkított.

Várható időjárás vasárnap éjfélig:

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett szombaton és vasárnap is többórás napsütés várható, több helyen lehetnek záporok, illetve zivatarok, amelyet szombaton akár felhőszakadás is kísérhet.

Éjszaka csökken a záporos, zivataros gócok számossága és általában a felhőzet is, de főként a Dunántúlon lehetnek felhősebb tájak, itt további záporok, zivatarok előfordulhatnak. Szombaton többnyire mérsékelt, vasárnap már élénk, olykor erős lökések is lehetnek az északkeleti, északi szélből. Zivatarok környezetében szombaton erős, vasárnap már viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 28 fok között alakul.