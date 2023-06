Jön a hőség vége – viharkisokost adott ki a katasztrófavédelem

a villámárvizek könnyen elmozdíthatják a csatornafedeleket is. Mivel nem lehet látni, mi van a víz alatt, néhány centiméteres vízbe se menj bele. Már bokáig érő vízfolyás is ledönthet a lábadról. Ezt bízd inkább a szerelemre, elvégre nyár van. Az is fejbe vág, mint a villám, de talán azt túléled. Hívd a 112-t. Szerelemre nem, minden másra van megoldásunk.