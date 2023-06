Megduplázta nyereségét a háborúpárti Nyugati Pályánt működtető cég

A Nyugati Pályán Facebook-oldalt működtető, Somogyi Zoltánhoz kötődő Splendidea Communications Kft. jelenleg 24 főt foglalkoztat és fő tevékenysége PR, kommunikáció. A legutóbbi pénzügyi adatok szerint 2022-ben 299 millió forint nettó árbevételt értek el, ami majdnem megegyezik az előző évi 297 millió forinttal.

Azonban a cég nyeresége közel duplájára nőtt, hiszen a 2021. évi 26,1 millió forint után 52 millió forint adózás előtti eredményt könyvelhettek el. Az adózott eredmény 42,3 millió forint lett, amelyet eredménytartalékba helyeztek, így osztalék kifizetésre nem került sor.

Megrendelések Gyurcsányéktól

A Splendidea korábban Privy Council Tanácsadó Kft. néven működött és az első Gyurcsány-kormánytól több megrendelést is kaptak. A Splendidea jogelődje 13 920.000 forintot kapott stratégiai, kommunikációs tanácsadásra. A Világgazdaság 2007-es cikke szerint a Capital Group Zrt. alá tartozó Privy Council PR-ügynökség felelt a cégcsoport árbevételének több mint 75 százalékáért. A Political Capital ügyfelei közé tartozott ekkor az MDF, amely számára a 2004-es EP-kampány óta nyújtottak politikai tanácsadást. 2010 és 2013 között Flow Public Relations Kft. néven működött a cég, majd 2013. június 7-től a máig hatályos Splendidea Communications Kft. néven üzemel. A cég székhelye 2021 óta a 1051 Budapest, Vígadó tér 3. 1. l.ház 4. em. 1. szám alatt található. Ez azért érdekes, mert Szabados Krisztián és Somogyi több cége is ide van bejegyezve. Ezek közül talán a Kommunikáció és Imázs Intézet Kutató és Szolgáltató Kft. érdemes említésre, amely 2022-ben 80,1 millió forintos nettó árbevételt ért el, ami 18,92 százalékos növekedést jelent. A cég többek között együttműködik a baloldali városvezetésű III. kerülettel is.

A Splendidea egyik korábbi ügyvezetője Somogyi Zoltán, aki részt vett a Political Capital alapításában is, jelenleg tanácsadóként és elemzőként a Civitas Intézet munkatársa. A szociológus végzettségű (jelenleg filozófiát is hallgat) Somogyi korábban MDF-es kampányfőnök és Dávid Ibolya tanácsadója is volt, már 2002-től a Politcal Capitalnek dolgozott, sőt annak egyik vezetője volt Szabados Krisztián mellett. A Political Capital-csoport 2006 és 2010 között rengeteg megbízást kapott a második Gyurcsány-kormánytól, így a céghez 432.2 millió forint kormányzati támogatás érkezett. Ennek egy része, 190 millió forint a Nemzetbiztonsági Hivataltól jött.

Sőt Gyurcsány Ferenc 2004-es kampányprogramjának megírásában is részt vett.

Az MDF és SZDSZ megszűnése után is volt kereslet Somogyi Zoltán tanácsadására, hiszen 2022-ben Kész Zoltánnal együtt részt az úgynevezett Polgári Platformban, amely egyik digitalizációs tanulmánya a baloldali összefogás választási programjába is bekerült. Somogyi 2021 decemberében maga jelentette be, hogy megállapodás született Márki-Zay Péter és a Polgári Platform civil szervezet között.

Amerikai megbízás

2023. április 11-én derült ki, hogy az amerikai nagykövetség támogatásából valósult meg a Nyugati Pályán legfrissebb plakátkampánya, amely az orosz csapatok Ukrajnából történő kivonását sürgeti és az 1956-os magyar eseményekkel von párhuzamot. A cégadatbázisban szereplő kapcsolati háló jól mutatja, hogy a Nyugati Pályánt működtető Splendidea alá tartozik a Political Capital Kft. is. A Splendidea ügyvezetője az a Szabados Krisztián, aki már 2007 óta a cégnél van és jelenleg a Flow PR Kft. ügyvezető igazgatója is, 2001–2019 között pedig a Political Capital tulajdonosa és igazgatója volt. A Splendidea cégvezetője Sajti Botond Péter, aki karrierjét a RTL Klubnál kezdte (online szerkesztő, 2002–2003), majd a Splendidea elődjénél, a Privy Council Communicationsnél tevékenykedett 2003 és 2010 között, azóta pedig a Flow PR-nál dolgozik.

Borítókép: A Nyugati Pályán kamapányfotója (Forrás: Facebook/Nyugati Pályán)