Soros civiljei is elismerték az igazságügyi reformot

Miközben a Soros György amerikai tőzsdespekuláns által támogatott NGO-k folyamatosan olyan információkkal látják el az Európai Parlament hazánkban vizsgálódó politikusait, hogy Magyarország semmit sem teljesít az unió által elvárt intézkedésekből, egy saját, belső jelentésükben dicsérik a kormány igazságügyi reformját.

Mint ismert, az Országgyűlés május 3-án fogadta el az egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervhez kapcsolódó módosításáról szóló törvényt.

A Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International Magyarország és az Eötvös Károly Intézet közös értékelése szerint az elfogadott igazságügyi reform jelentős előrelépést jelent a kormány által januárban társadalmi konzultációra bocsátott törvénytervezethez képest. Mint írják: a magyar kormány a bírósági szervezetrendszerrel kapcsolatos legfontosabb kérdésekben a szupermérföldkövek (brüsszeli feltételek) teljesítésére irányuló szándékot tükröz.

Kiemelik ugyanakkor azt is, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében előírt igazságügyi reform kiemelkedő jelentőségű, mivel hosszú évek óta fennálló jogállamisági problémák felszámolását célozza, és a magyar bírósági szervezetrendszer függetlenségének helyreállítása szempontjából minimálisan szükséges jogszabályi keretet kíván megteremteni. Emiatt a szupermérföldköveknek való megfelelés vizsgálatát is kellő körültekintéssel és kompromisszumok nélkül kell elvégezni. Elismerik azonban, hogy a reform általuk feltárt „hiányosságai” csupán technikai részletkérdésnek tűnnek. Ennek kapcsán pedig természetesen „kockázatokról” is beszélnek, majd hosszas elemzésben próbálják megmagyarázni az állítólagos hiányosságokat.

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)