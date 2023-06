Tüntessen békésen! – kéri a rendőrség

A mai bejelentett demonstrációk előtt ismét figyelmeztetett néhány fontos tudnivalóra a rendőrség. Az ügyészség pedig korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy továbbra is bűncselekmény füstgyertyát dobni a rendőrökre.

A legutóbb, a peadgógusok mellett meghirdetett, május 19-i demonstráció egy kisebb csoport zavargásába torkollott a Ledvay utcánál. Akkor a felhergelt tömeg a rendőrsorfalra nyomta az elől álló társaikat. Négy tüntetőt a rendőrök mentettek ki a szorult helyzetből, és ezáltal megakadályozták, hogy súlyosan megsérüljenek.

Fekete-Győr András szelfizik a május 19-i, erőszakba torkollt tüntetésen (Fotó: Havran Zoltán)

A Rendőrség és a Mentőszolgálat éppen ebből az esetből kiindulva háttérbeszélgetésen kérte, hogy a tüntetők figyeljenek egymás testi épségére és törekedjenek békés tüntetésre. Ami egyébként minden állampolgárnak alapjoga, és amit a rendőrség biztosít számukra,

Ricsei Tibor Zoltán, a Készenléti Rendőrség bevetési főosztályának vezetője mutatott rá, hogy számos nemzetközi és hazai példa is mutatja, hogy a tömegrendezvények pánik esetén halálos áldozatokkal és sérültekkel járhatnak. Magyarországi példaként említette a West Balkán szórakozóhelyen 2011-ben bekövetkezett tragédiát, amikor három ember vesztette életét a tömegben, 14-en pedig megsérültek.

– Az ilyen és hasonló esetek elkerülése érdekében mindenkinek annak tudatában kell részt vennie ezeken a rendezvényeken, hogy nemcsak önmagáért, de a körülötte lévő emberekért is felelős. Ugyanakkor, ha lehet, mindenki előre tervezzen meg menekülőútvonalat magának, illetve tartsa be a helyszínt biztosító rendőrök és rendezők utasításait – mondta az ezredes.