A ferencvárosi LMBTQ-pad másolatával fotózkodott David Pressman

David Pressman amerikai nagykövet a Facebookon jelentkezett be, amint a nagyköveti rezidencián a ferencvárosi szivárványpadhoz hasonló padon ül. A ferencvárosi pad azért kapott komoly figyelmet, mert azt a közelmúltban egymás után festették különböző színűre.

– Most, amikor Magyarországon a vezetők új törvényeket hoznak a gyermekek védelmére, amikor könyveket fóliáznak le, amikor könyvesboltokat könyvek bemutatásáért bírságolnak meg, amikor szivárványos padokat rongálnak meg, most van itt az ideje annak is, hogy az Egyesült Államok megünnepelje önöket és családjaikat azzal, hogy otthont ad a Budapest Pride után tudomásom szerint az egyik legnagyobb LMBT-találkozónak, és egyben a legnagyobb LMBT családi összejövetelnek Magyarország történetében – fogalmazott David Pressman a bejegyzésben. A nagykövet a Meseország Mindenkié című könyv alkotóit Kossuth Lajoshoz és Petőfi Sándorhoz hasonlította.

Ismert: a nagykövet mintegy ezer embert, köztük több baloldali politikust látott vendégül családi pride-piknikre David Pressman amerikai nagykövet a Zugligeti úti rezidenciáján, a pride hónap lezárása alkalmából.

A vendégseregben „a legnépesebb a Cseh Katalin által vezetett momentumos kontingens volt”, de Arató Gergelyt, Tordai Bencét és Szabó Tímeát is ki lehetett szúrni a tömegben. Ott volt a vendégek között Steiner Kristóf és Lakatos Márk is. Rajtuk kívül Pottyondy Edina is jelen volt, de a frissen megbírságolt Líra-csoport kreatív igazgatója, Nyáry Krisztián is a vendégek között volt. A 444 tudósítása szerint a pride rendezvény kertjében rengeteg gyermek játszott.