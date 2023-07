Mintegy ezer embert, köztük több baloldali politikust látott vendégül családi pride-piknikre David Pressman amerikai nagykövet a Zugligeti úti rezidenciáján, a pride hónap lezárása alkalmából. – Most, amikor Magyarországon a vezetők új törvényeket hoznak a gyermekek védelmére, amikor könyveket fóliáznak le, amikor könyvesboltokat könyvek bemutatásáért bírságolnak meg, amikor szivárványos padokat rongálnak meg, most van itt az ideje annak is, hogy az Egyesült Államok megünnepelje önöket és családjaikat azzal, hogy otthont ad a Budapest Pride után tudomásom szerint az egyik legnagyobb LMBT-találkozónak, és egyben a legnagyobb LMBT családi összejövetelnek Magyarország történetében – fogalmazott David Pressman, akinek beszédét a nagykövetség honlapján és közösségi oldalain is nyilvánosságra hozták.

A rendezvényről lelkes hangulatú beszámolóban tudósított a 444, külön kiemelve, hogy a vendégseregben „a legnépesebb a Cseh Katalin által vezetett momentumos kontingens volt”, de Arató Gergelyt, Tordai Bencét és Szabó Tímeát is ki lehetett szúrni a tömegben. Ott volt a vendégek között Steiner Kristóf és Lakatos Márk is. Rajtuk kívül Pottyondy Edina is jelen volt, de a frissen megbírságolt Líra-csoport kreatív igazgatója, Nyáry Krisztián is a vendégek között volt. A portál emellett azt is megjegyzi, hogy a pride rendezvény kertjében rengeteg gyermek játszott.

„A Meseország mindenkié című könyv alkotói hősök”

Pressman szerinte nem minden hős olyan, mint Kossuth Lajos vagy Petőfi Sándor, a hősök ugyanis ismeretlen, átlagos emberek is lehetnek.

Úgy vélte, a Meseország mindenkié című könyv alkotói ugyanilyen hősök.

Szerinte az LMBTQ tematikájú könyvek üldözése zajlik Magyarországon, így eljött az ideje, hogy ennek elejét vegyék. − Budapesten a könyveken lévő fólia valódi szerepe nem az, hogy elrejtse, sokkal inkább, hogy kiemelje azokat. Hogy jelezze: ami abban áll, az aberrált. Hogy ami abban van, az nem helyes. Hogy ami benned van, az nem helyes. Hogy a te történetedet el kell különíteni − mondta a nagykövet, utalva arra, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala nemrég tizenkétmillió forintos fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Líra Kereskedelmi Kft.-re egy nem zárt csomagolású, homoszexualitást megjelenítő kiadvány miatt.

„Kellemes időtöltést a játékokhoz”

Most pedig kellemes időtöltést kívánok a játékokhoz, az ételekhez, a társasághoz, miközben elvegyülnek azok között a hétköznapi hősök között, akik minden magyar ember és minden magyar család emberi méltóságának előmozdításán dolgoznak – zárta gondolatait Pressman. A 444 tudósítása szerint a nagykövet beszéde után az esemény végleg átalakult piknikké, így a gyerekek a pride rendezvényen visszamehettek az ugrálóvárhoz, a felnőttek pedig a bárpultokhoz.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a szombaton Budapesten rendezett pride-felvonuláson – Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely és más baloldali politikusok mellett – David Pressman budapesti amerikai nagykövet is jelen volt, USA-zászlóval a kezében, aki az úgynevezett pride-hónap nyitórendezvényén nagy visszhangot kiváltó, személyes motívumokkal tarkított, támadó élű politikai beszédet mondott.

Mint korábban már beszámoltunk róla, Szijjártó Péter a pride másnapján, vasárnap délelőtt egy gólyacsaládról tett ki képet Facebook-oldalára, ezzel a rövid megjegyzéssel: „Anyuka, apuka, gyerekek. Egy család.”

A külgazdasági és külügyminiszter ezzel üzenhetett David Pressmannak, hangsúlyozva, hogy a magyar álláspont továbbra is változatlan:

az apa férfi, az anya nő, a gyerekek pedig továbbra is védelmet élveznek.

A pride a résztvevők magánügye. Magánügyekkel a kormány nem foglalkozik. A felnőttkor elérése után mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja − válaszolt szombaton a Magyar Nemzet megkeresésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ, amikor arról érdeklődtünk, hogy mi a véleménye a kormánynak a szombati felvonulásról. A Kormányzati Tájékoztatási Központ kiemelte azt is: „a gyermekekre irányuló szexuális propagandát károsnak és veszélyesnek tartjuk. A gyermekek védelme közügy, ezért a kormány a gyermekvédelmi törvény minden rendelkezését változatlan formában fenntartja.”

Borítókép: David Pressman (Fotó:Kovács Tamás / MTI)