Karácsony és Pressman is a pride-on vonul + galéria

Vedd vissza a jövőd! a szlogenje idén is a pride-felvonulásnak, amelyet szombaton rendeznek Budapesten. A tömegben az ígéreteknek megfelelően ott halad Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely is, más baloldali politikusokkal egyetemben. David Pressman budapesti amerikai nagykövet is jelen van, USA-zászlóval a kezében, aki az úgynevezett pride-hónap nyitórendezvényén nagy visszhangot kiváltó, személyes motívumokkal tarkított, támadó élű politikai beszédet mondott.

Fotó: Teknős Miklós

De idén sem akart lemaradni az általuk várva várt eseményről a baloldali ellenzék számos képviselője. Jelenlétével tisztelte meg az eseményt többek között

Kunhalmi Ágnes MSZP-társelnök, Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke, s tudósítónk látta a hőség ellenére kilátogató tömegben Szabó Tímeát, a Párbeszéd extárselnökét is.

Fotó: Teknős Miklós

Az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt oly mértékben fokozta részvételét az internacionalista baloldal nagy találkozóján, hogy súlyosan környezetszennyező kamionokkal vonulnak fel a mellettük menetelő emberek, aktivisták gyűrűjében. A mostani felvonuláson arra is figyelmesek lettünk, hogy sok adománygyűjtő láda is feltűnt. Nem lehet tudni, hogy Karácsony Gergelynek volt-e szerepe ebben, de mozgalmának ötszázmillió forintos, pénzmosásgyanús kampányfinanszírozási botránya tükrében akár meg is irigyelhette volna a szervezők leleményes ötletét.

Fotó: Teknős Miklós

Figyelemre méltó, hogy sok külföldi van a résztvevők között, ami meglehetősen nehézkessé teszi annak a megítélését, hogy a hazai érdeklődés milyen mértékű az LMBTQ ideológiai áramlatokat népszerűsítő megmozdulás iránt.

Fotó: Teknős Miklós

Érdeklődésünkre mindenesetre egy rendezvénybiztosító rendőr azt a megnyugtató választ adta, hogy eseménymentesen zajlik a felvonulás.

Karácsony Gergely: Budapest egy sziget a barna esőben

Jó estét, pride, jó estét, szerelem! – köszöntötte az egybegyűlteket Karácsony Gergely főpolgármester a menet megérkezése után a Városligetben felhúzott színpadon 17.40-kor. Kifejezte, neki természetes az, hogy a vonulókkal van, és egyben a kötelessége is. Szerinte Magyarország nem elég szabad a felvonulóknak, a szabadság egy és oszthatatlan, nem leszalámizható. – Egy olyan város, ahol az LMBTQ-emberek, a romák és a diákok nem szabadok, ott senki sem szabad. Kiállunk mindenki mellett, akit a hatalom el akar taposni vagy céltáblának használni – fogalmazott. Kifejezte annak szükségét, hogy a jelenlévőknek meg kell szervezniük magukat, olyanoknak is, akik a többséghez tartoznak, és olyanoknak is, akik nem, akiknek fontos a szolidaritás és a szabadság, mert ha olyan nagy céltáblává válnak, mint a mai becslése szerint 35 ezer ember, akkor nem fognak lövöldözni rájuk.

A főpolgármester kijelentette: azokra is gondol, akik a „politikai gyűlöletpropaganda” áldozataivá váltak az elmúlt években. – Bármikor te lehetsz a soros, lehetsz hajléktalan, kerékpáros, zsidó, cigány, bárki, aki nem asszisztál a rendszer működéséhez, melyben a valós problémákat gyűlölettel takarják el. A valóságot le kell fóliázni, a magyarok nehezen élnek egyik napról a másikra – tette hozzá.

Azt állította, a politika mint a barna eső zúdítja a gyűlöletet, a barna esőben pedig Budapest egy sziget, amit megőriznek szabadnak és szolidárisnak. Az egész ország legyen egy sziget, amely mindenkinek a közös otthona – mondta. Ezután Ferenc pápát idézte, aki Budapestet a hidak városának nevezte, de nemcsak a Budát és Pestet összekötő hidaké, hanem azoké, melyek embert és embert kötnek össze. – Őrizzétek meg Budapestet szabadnak és szolidárisnak, szeressétek ezt a várost, mert ez a város is szeret titeket – zárta gondolait Karácsony Gergely.