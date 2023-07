Nyomoz a NAV Karácsonyék kampányfinanszírozási botrányában

Karácsony: Gazdag emberek, nagy ládikák

Karácsony Gergely egyébként tegnap a mozgalom finanszírozási botrányával összefüggésben az Indexnek határozottan állította, nem lát benne jogszerűségi problémát, persze azt gyorsan hozzátette, hogy számít vizsgálatokra. „Nyilván lesznek vizsgálatok, halleluja, legyenek!” A főpolgármester azt is mondta, nem tudja, kiktől kapta azt a bizonyos félmilliárd forintnyi támogatást, mivel az mikroadományokból gyűlt össze. Arra a kérdésre, hogy elhiszi-e, hogy anonim módon összegyűlhet ötszázmillió forint, úgy felelt: „Csak így gyűlhet össze.” Szerinte az eurófizetések is gazdag magyar emberektől származnak, amiket „nagy ládikákba” dobtak be. Megemlítette azt is, hogy Perjés Gábor a kampányrendezvényeken összegyűjtött pénzt fizette be, ami szerinte teljesen jogszerűen zajlott. Karácsony azt is állította, hogy az „adománygyűjtő rendezvényeken” azért nem vett részt, mert nem is akarta tudni, hogy ki az, aki pénzügyileg támogatta.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Kallus György)