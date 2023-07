A 99 Mozgalom néhány alapítójától, így Bod Péter Ákostól, Hajós Andrástól és Mellár Tamástól azt szerettük volna megkérdezni:

tudtak-e korábban arról, hogy 506 millió forint érkezett a mozgalom számlájára?

hogy honnan származik valójában a pénz?

hogy hol voltak pontosan az aktuális mikroadománygyűjtő dobozok?

illetve a gyűjtés lebonyolításának pontos menetéről szerettünk volna érdeklődni.

Ismert ugyanis, hogy múlt hétfőn látott napvilágot a Nemzeti Információs Központ új jelentése, amely a baloldal kampányfinanszírozásáról szól. Ebből kiderült, hogy Karácsony Gergely párbeszédes párttársa, Perjés Gábor tizenkilenc alkalommal összesen 506 millió forintot fizetett be az általa vezetett, a főpolgármester által alapított 99 Mozgalom számlájára. A tranzakciók nagyobb része, nagyjából négyötöde valutában történt.

„Na, hagyjon engem békén”

A jelentés szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban”.

Karácsony Gergely később adománygyűjtő ládákban összeszedett mikroadományokkal magyarázta azt, hogy honnan került több mint félmilliárd forint az általa alapított 99 Mozgalomhoz.

Megkeresésünket azonban nem fogadták osztatlan lelkesedéssel, ugyanis Bod Péter Ákos közgazdász, egykori országgyűlési képviselő kinyomta a telefont, majd egy üzenetet küldött, hogy inkább SMS-ben keressük. Hajós András előadóművészt többszöri próbálkozás után sem tudtuk elérni, telefonja foglaltat jelzett. A Párbeszéd frakció képviselője, Mellár Tamás pedig vagy telefonszámot cserélt, vagy pedig kikapcsolta készülékét. Bár a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) egykori elnöke nem alapítója a 99 Mozgalomnak, Kuncze Gábort, egykori belügyminisztert is megkerestük azzal a céllal, hogy mondja el a véleményét Karácsony Gergelyék kampányfinanszírozásáról, azonban miután szóba került a 99 Mozgalom, az egykori politikus letette a telefont. Hasonlóan rázta le Kuncze Gábor Bohár Dánielt, a Megafon munkatársát is („Na, hagyjon engem békén!”), akit a volt SZDSZ-es politikus mellett a korrupció kérdéskörével kapcsolatban fokozott érzékenységet mutató Hadházy Ákost, Juszt Lászlót, valamint Bod Péter Ákost is felhívta. Utóbbi kirívóan trágár, szidalmazó reakcióját hallva talán nem is meglepő, hogy tőlünk már SMS-ben kért megkeresést.

Borítókép: Karácsony Gergely joggal foghatja a fejét (Fotó: Mirkó István)