Megérkezett Budapestre Kapu Tibor

Békésen haladt a 6-os főúton, amikor bekövetkezett minden autós rémálma + videó

Szerencsére és lélekjelenlétre is szüksége volt a sofőrnek, hogy megússza a balesetet.

2025. 08. 18. 9:52
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette azt a hajmeresztő pillanatot, amikor egy kamionról lezuhanó markológép az úttestre zuhant – pont előttük. A Bama.hu beszámolója szerint a baleset 2025. július 3-án történt.

Egy kamion szállította a markológépet, ám a szerelvény nem fért át a híd alatt, így a rakomány az úttestre zuhant. Szerencsére senki sem sérült meg, a forgalomban azonban kisebb fennakadást okozott az eset – közölte a portál.

A felvételt beküldő sofőr így emlékezett vissza a történtekre: „túléltük! Az autón is csak kisebb nyomok maradtak. Kb. egy másodperc alatt kellett reagálni. A markoló gémje volt magasabbra hagyva, és konkrétan bezuhant az úttest középső sávjába.”

 

