A Soros Györgyhöz ezer szállal kötődő szereplők már régóta a nemzeti kabinet leváltásán dolgoztak – állapította meg az Alapjogokért Központ. Mint kifejtik, amellett, hogy 2016-ban rakták le a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdat cégcsoport alapjait, megszületett az idegen befolyásszerzés programadó írása is, melyben többek között a Magyarországnak jogosan járó uniós források elapasztását követelték: „Az uniós tagállamoknak meg kell érteniük, hogy az Orbán-kormány rendszerszintű kockázatot jelent az európai projektre nézve. Az EU-nak vissza kell tartania a Magyarországnak szánt pénzeszközöket”.

A baloldal már 2016-ban is külföldi beavatkozást remélt. Fotó: Alapjogokért Központ

Ma már jól ismert a magyar közvélemény előtt, hogy a 2022-es országgyűlési választásokat megelőzően – eddig példa nélküli – külföldi beavatkozási kísérlet célpontjává vált Magyarország: egyelőre tisztázatlan forrásból, de biztosan nemzetközi eredetű dollármilliókat irányítottak a hazai baloldal kampányába. E bőséges pénzesőnek több célja volt a portál cikke szerint: elsőként az, hogy Magyarországon kormányváltást érjenek el, és így hazánk idomuljon a nyugati fősodorhoz, azaz adja fel békepárti álláspontját, és másokhoz hasonlóan kételyek nélkül, támogatólag lépjen fel az orosz-ukrán háborúban. A nemzetközi finanszírozók óriási erőforrásokat mozgósítottak, Karácsony Gergely, majd Márki-Zay Péter személyében ideális jelölteket találtak sötét terveikhez, amit csak a magyarok választásokon megmutatkozó, elsöprő akarata volt képes megállítani.

Folyamatosan támadják

A magyar kormány nemzeti egyetértésre fókuszáló döntéseit 2010 óta folyamatosan támadják a liberális, progresszív erők által birtokolt intézmények és az általuk kézivezérelt médiumok. A szüntelen offenzíva mögött egyaránt felsejlik a választásról-választásra súlyos vereséget szenvedő 2010 előtti hazai balliberális világ, a fáradhatatlan ideológiai nyomásgyakorlás, továbbá az is, hogy a globális elit politikai köntösbe bújtatja üzleti támadásait. Az Alapjogokért Központ megjegyzi, Magyarországon kívül a legtöbb uniós tagállam mára szinte egyhangú akarategységben képviseli azokat a homályos eredetű, de sokszor mélyen Európa-ellenes döntéseket, amelyek rövid távon is súlyos energetikai zavarokat okoznak, kezelhetetlen, multietnikumú biztonsági helyzeteket és zavargásokat eredményeznek, vagy éppen a háború árnyékában leépítik a kontinens védelmi képességeit. A kötelező kvóta, a minden áron erőltetett oroszellenes szankciók és a nyugati készleteket kimerítő lőszer-, és fegyverszállítások, valamint az iskolák kapuin kopogtató genderideológia mind ide tartozó, a magyar és európai érdekekkel ellentétes döntések.

A beavatkozás

Az Alapjogokért Központ szerint a globális hatalmi komplexum ezért már jóval 2022 előtt a fejébe vette, hogy bármi áron, pontosabban közel 4 milliárd forintért, és a nemzetközi médialerakatok óriási költségei árán, de beavatkozik az országgyűlési választásokba, azaz kísérletet tesz a törekvéseinek útjában álló Orbán-kormány leváltására.

A 2011 óta tartó szüntelen nemzetközi nyomás több ponton tetten érhető:

előbb a médiatörvényt, majd a rezsicsökkentést, később a határkerítést támadták, mostanság pedig a békepárti álláspontot kritizálják. A folyamatos támadások örvén egyre több és több, a globális-progresszív hálózathoz tartozó szereplő vetette fel, hogy Magyarországot nyugati gyámság alá kell vonni, és el kell apasztani az egyébként az ország számára jogosan járó uniós pénzeket.

Pontosan így érvelt 2016-ban Korányi Dávid és Chris Maroshegyi is egy amerikai külkapcsolati agytröszt oldalán, amely szervezetet egyébként 2016 és 2021 között közel 800.000 dollárral stafírozott ki Soros György alapítványa, és ahol 2012-től Korányi számos pozíciót töltött be.

Karácsony későbbi főtanácsadója és Maroshegyi az Atlantic Council hasábjain megjelentetett progresszív ideológiai gondolatmenetben az alábbi, légből kapott megállapításokat tette: (...) „Orbán modellje rendszerszintű kockázatot jelent a transzatlanti szövetségre nézve. Szorgalmasan építi egy olyan „ellenforradalom” támogatását Európában, amely a 19. századi Szent Szövetségre, vagy az 1920-as évek két háború közötti éveire emlékeztet az Alapjogokért Központ szint.

„Büntessék meg Magyarországot!”

A szerzőpáros a progresszív filippikában a Soros György-finanszírozta NGO-kra úgy hivatkozik, mint az Orbánnal szemben kifejtett “demokratikus” ellenállás referenciapontjaira, és mint olyan szervezetekre, amelyeket csatasorba lehet állítani az Orbán-kormány ellen.

Maroshegyi és Korányi a progresszív helyzetleírás után nem kerteltek tovább, és kifejezték követelésüket, hogy a globális elit avatkozzon be Magyarország belügyeibe:

„Elsősorban a magyar emberek felelőssége, hogy megváltoztassák a kormány irányvonalát. A magyarországi politikai és médiatér szűkülése miatt azonban a nyugati szerepvállalás kritikus fontosságú ahhoz, hogy kiegyenlítsük az esélyeket, és nyitva tartsuk az ajtót a változás lehetőségének a 2018-as választások előtt. Az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak életben kell tartania a reményt a magyar civil társadalom számára.” A szerzőpáros, a 2022-es választások későbbi manipulátorai írásukban a végkövetkeztetést is megosztották olvasóikkal, és megfogalmazták iránymutatásukat arról is, hogyan kell az Európai Uniónak megbüntetnie Magyarországot: „Az uniós tagállamoknak meg kell érteniük, hogy az Orbán-kormány rendszerszintű kockázatot jelent az európai projektre nézve. Az EU-nak vissza kell tartania a Magyarországnak szánt pénzeszközöket” (…)

A bőkezű anyagi támogatáson túl a szerzők amellett is érveltek, hogy a magyar baloldalt ki kell képezni: „Az olyan szervezetek, mint a National Democratic Institute, segíthetnek a következő magyar demokraták képzésében, hogy ők újraépítsék a hatékony politikai ellenzéket, és a civil elégedetlenséget szervezett politikai mozgalommá alakítsák.”

A 2016-os írás tehát leleplezte a dollárbaloldal mögött álló Soros György és a hozzá köthető NGO-k pontos tervének számos lényeges elemét az Alapjogokért Központ szerint. Emellett az elemzők szerint csattanós választ ad Karácsony Gergely esetlen, és a magyarországi progresszív propagandamédia által is lesajnált magyarázatára, hogy egyfelől fogalma sincs, honnan érkezett több mint 500 milliónyi támogatás saját egyesületéhez, másfelől arra, hogy ezek csak „mikroadományok” voltak, amit a lelkes támogatók biztosítottak számára. Korányi Dávid ugyanis 2019-től a főpolgármester városdiplomáciai főtanácsadójaként is szolgált. Ő is tudhatta azt, amit mindenki Magyarországon: Karácsony 2018-ban és 2022-ben is csak ugródeszkának használta volna a polgármesteri és a főpolgármesteri posztját, hogy miniszterelnöki ambícióit elérhesse. 2019-ben ezért Karácsonynak bizonyosan tudnia kellett arról, hogy Korányi az ő miniszterelnök-jelölti kampányára szerez nemzetközi forrásokat. A szálak pedig ismét Soros Györgyhöz vezetnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)