„Civilek” és a baloldal színe-java is részt vesz a pride-on

Ma tartják meg a 28. Budapest Pride felvonulást, amelyhez idén is „civilek”, illetve baloldali pártok és politikusok sokasága csatlakozik. A Budapest Pride honlapján olvasható beszámoló szerint a menet három óra körül indul a Vajdahunyad vára előtti zöldterületről, és az Andrássy út – Oktogon – Teréz körút – Király utca – Felsőerdősor – Andrássy út – Hősök tere – útvonalon délután öt körül érkezik vissza a Ligetbe. A vonulás alatt több baloldali párt – így az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is kamionokkal vonul fel, amelyekről különböző műfaji kategóriákba sorolható zenék fognak szólni. A szocialista Kunhalmi Ágnes és Gurmai Zita, a momentumos Fekete-Győr András, Kerpel-Fronius Gábor, Donáth Anna és Cseh Katalin, a DK-s Dobrev Klára, a párbeszédes Szabó Tímea és Tordai Bence szinte minden évben részt vesz a felvonuláson, így feltehetően idén is lehet majd találkozni velük.

A Vajdahunyad váránál többek között a pride színpadára lép Bedő Dávid, a Sokszínű Magyarországért országgyűlési képviselőcsoport elnöke, valamint Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely is.

A városvezető egyébként minden évben üdvözli a felvonulást és támogatásáról biztosítja az LMBTQ-közösséget, miként kihelyezi az LMBTQ-közösség szimbólumát, a szivárványos zászlót is a Városháza homlokzatára. A főpolgármester a most zajló 28. Budapest Pride fesztivált is ezzel a gesztussal köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a pride örömünnep, a szeretet ünnepe, a szabadság ünnepe. Karácsony egyébként kötelességének érzi azt, hogy megjelenjen a pride-on. Miként a 2021-es pride szinpadán mondott beszédében kifejtette, ő Budapest szolgálója, és ha valakit bántanak ebben a városban vagy országban, akkor ő akar lenni a pajzs, a céltábla az emberek helyett. – Politikus vagyok, benne van a fizetésemben, úgyis mindenről én tehetek. Most pedig épp a melegközösség a soros célpont – fogalmazott a főpolgármester.

A beszédek mellett este nyolc óráig az úgynevezett civil faluban is programok lesznek, ahol a legtöbb hazai LMBTQ-szervezet illetve a hozzájuk köthető, sok esetben Soros György alapítványai által támogatott jogvédő szervezetek mutatkoznak be. A leírás szerint a Szexpozitív Egyesület, az MPT LMBTQ Pszichológiai Szekció, a Szivárványcsaládokért Alapítvány, a Partiscum Egyesület a Szegedi LMBT Közösségért, a JCC Budapest – Bálint Ház, a Társaság a szabadságjogokért (TASZ), a Transparency International Magyarország Alapítvány, a Könyvtári LMBTQ Munkacsoport, az Amnesty International Magyarország, a Drog Stop Budapest Egyesület, a Transvanilla Transznemű Egyesület, a Háttér Társaság, az ENSZ Menekültügyi Fôbiztossága (UNHCR) és az Extinction Rebellion Magyarország is rész vesz a rendezvényen. Ezen felül pedig sátorral kint lesz a Befogadó terek nevű kétéves oktatási projekt is, ahol az Amnesty Internationallel, a Háttér Társasággal és a Labrisz Leszbikus Egyesülettel közösen különböző játékos feladványokkal és tájékoztató anyagokkal várják a résztvevőket.

Több nagykövetség és kulturális intézet közös nyilatkozatban biztosította támogatásáról az LMBTQ-közösség tagjait. Az aláírók között ott van az Egyesült Államok, Ausztrália, az Egyesült Királyság, Svájc, Ukrajna, Izland és Uruguay mellet az EU-tagállamok külképviseleteinek többsége, valamint ezen országok budapesti kulturális intézeteinek egy része is.