Visszafoglalás – A posztmodern és a posztstrukturalizmus + videó

Megadja Gábor szokásához híven vicces megjegyzéssel indította az adást, miszerint a nézők elkapcsolnak, ha meghallják azt a szót, hogy posztstrukturalizmus. A Visszafoglalás két részt szentel a posztmodernnek, most csapjunk is bele az elsőbe. Hozzátette azt is, hogy a posztmodernen is már túl vagyunk, éppen ezért már „poszt-posztmodernként” emlegetik a fogalmat. Molnár Attila Károly hozzátette, lassan már tíz éve ezt fejtegetik, de azt biztosan állította, hogy a posztmodern művészeti irányzat, például sokunk kedvence, a Monthy Python Gyalog galopp című filmalkotását is posztmodernnek tekintik, de az építészetben is vannak példák, így Hundertwasser is, az ilyen alkotásokat szintén posztmodernnek címkézik. Hozzátette, hogy akár korszellemnek is nevezhető, de akikről és amiről majd beszélni fognak a kétrészes műsorban, az a filozófia, társadalomtudomány, irodalomtudomány, illetve a politika, amit részletesen kiveséz a két eszmetörténész.

Megadja Gábor összesűrítette a posztmodern lényegét. Véleménye szerint minden korábbi filozófiai vagy művészeti irányzat arra törekedett, hogy elmeséljen valamit, valamiféle koherens történetet a világról valamiféle rendezőelv alapján, ahol van egyfajta sztori, amivel el lehet mondani, hogy miként él az ember és milyen a világ. Hozzátette, a posztmodern nem ilyen, ott ilyen nincs, ezeknek a nagy történeteknek valójában végük van. A professzor úr kiemelte, a nagy történet az valójában mindig egy nagy konstrukció, valamiféle elnyomást, illetve a hatalmi célokat szolgál, viszont amikor jön a töredezettség, akkor az emberek ebben rendet akarnak tenni. Itt ismét szóba került Marx, akit a posztmodernek nem szerettek, mert ő is egyfajta sztorira épített, lényegében ő is történetet mesélt, egyfajta világmagyarázatot mondott el. A posztmodernek azt mondják, a rendrakás közben felszabadulnak a történetekben a gondolkodás alól. Adásunkban felsorolták az előzményeket, azt is, hogy miként akarták meghaladni a modernitást a posztmodernek, persze a felvilágosodás és annak belső ellentmondása sem maradt ki a részletes magyarázatból. De eljutunk a posztmoderntől a genderig is, ami meglepő lehet így első olvasásra, de ez is kiderül podcastműsorunkból.