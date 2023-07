Magyar Gábor személyesen küldte szét a 2023-as jogállamisági jelentést

Magyar Gábor az Európai Bizottság alkalmazásában évek óta közreműködik a hazánkat elítélő jogállamisági dokumentumok elkészítésében – hívta fel rá a figyelmet legfrissebb cikkében a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog írása szerint Magyar György ügyvéd fiáról már a 2018-as jogállamisági jelentés kapcsán felmerült, hogy az „igazságszolgáltatás hatékonyságára és az ügyészség szervezetére” vonatkozó, rendkívül kritikus, a hazai baloldal kampányüzeneteit integráló részben jelentős szerepet vállalhatott. Magyar György később egy kampányrendezvényen is beismerte, hogy fia részt vett az elfogult jelentés megalkotásában:

Brüsszelben teljesít szolgálatot, és ha a főnökei azt a feladatot adják neki, hogy készítsen elő egy jogharmonizációs szakmai feladatot, akkor elkészíti

– hangoztatta az ügyvéd.

Mint kiderült, Magyar Gábor a hazánkról készülő 2021-es jogállamisági jelentésben is aktívan közreműködött, ő lett az előkészítő delegáció kapcsolattartója. E pozícióban pedig ő állíthatta össze azoknak a magyarországi civil szervezeteknek a listáját, amelyekkel az Európai Bizottság konzultált a hazai jogállamiság helyzetét illetően.

Azóta, 2023 nyarán publikálták a negyedik éves jogállamisági jelentést is, amelyet Magyar Gábor június 5-én e-mailben személyesen is megküldött magyarországi szervezeteknek.

A dokumentum tartalma és szellemisége a Soros-támogatású, jogvédőnek mondott politikai NGO-k korábban is hangoztatott vádjaival csengett egybe – mutat rá a Tűzfalcsoport elemzése.

Mint írták, feladata elvégzéséhez Magyar Gábor „szakmai kiképzést” is kapott. Magyar György fia ugyanis a New School for Social Research „Democracy and Diversity” programján vett részt, 2011 óta pedig a londoni székhelyű Fair Trials International jogi szakértői tanácsadó testületét is erősíti. Mindkét intézmény Soros György ismert nemzetközi szervezete, az Open Society Foundations támogatását élvezi.

A Tűzfalcsoport szerint Magyar Gábor szerepe azért is jelentős, mivel az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke deklarálja, hogy az Európai Bizottság tagjait olyan személyek közül kell kiválasztani, akiknek „függetlenségéhez nem férhet kétség”, továbbá hogy az Európai Bizottság a feladatainak ellátása során „teljes mértékben független”. Ennek ellenére Magyar Gábor személyében viszont hosszú idők óta egy olyan bürokrata tevékenykedhet az uniós intézmény berkein belül, aki kinevezése előtt számos alkalommal tett negatívan elfogult kijelentéseket a magyar kormánnyal összefüggésben, apja, Magyar György pedig az MSZP–Párbeszéd korábbi képviselőjelöltje, s ezer szállal kötődik a hazai baloldalhoz.

Borítókép: Magyar Gábor ügyvéd (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)