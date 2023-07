Megloptak egy külföldit a VII. kerületben az automatás csalók

Eljárás indult egy férfi ellen, aki július 16-án élettársával kihasználta egy turista figyelmetlenségét, majd egy VII. kerületi bankautomatánál trükkösen meglopták – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Mielőtt az automata kiadta volna a pénzt, a férfi társa elterelte a sértett figyelmét, és átkísérte egy másik géphez.

A tolvaj ezt kihasználta, és kivette a harmincezer forintot, majd elsétált.

Az erzsébetvárosi nyomozók a harmincnégy éves A. Krisztiánt azonosították, és július 27-én elfogták. Lopás gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették, és a VII. Kerületi Rendőrkapitányságon eljárás indult ellene. A férfi bűntársát a rendőrök jelenleg is keresik.

A Magyar Nemzet már korábban is számolt be hasonló trükkös bankautomatás átverésről. Tavaly novemberben egy ötfős csapat ajánlotta fel a segítségét egy külföldi sértettnek, akit végül kétszázezer forinttal rövidítettek meg. Az esetről videó is készült.