Mocsok, kiabálás és agresszió Óbudán: a lakók szerint húsz éve nem volt ilyen szörnyű a helyzet + videó

Hozzáfűzik, hogy a közösségi médiában megjelenő panaszok egyre csak gyarapodnak, amelyeket mindeközben Kiss László polgármester és a baloldali városvezetés igyekszik elhallgatni – jegyezték meg.

A lap tudósítói megnézték a kerület forgalmasabb részeit is, azt írják, hogy a Flórián térre érkezve földön fetrengő emberekbe botlottak. Megkérdezték őket, hogy miért nem veszik igénybe a hajléktalanszállókat, amire ők azt mondták, hogy mindegyik tele van. A polgármesteri hivatal melletti ligetnél is hajléktalanokkal találkoztak,

ott hárman a lakosoknak kialakított padokon aludtak, egy negyedik társuk éppen sört szürcsölt a hőségben.

A Holdudvar tér közelében a játszótéren verekedő, kiabáló, részeg hajléktalanokat láttak, akik egymást fojtogatva, kurjongatva itták a kannás bort.

Megkérdezték a helyieket is, hogy mi a véleményük a látványról. Ők azt mondták, az utóbbi időben rettenetesen leromlott a helyzet a kerületben. Egy a környéken élő azt mondta nekik, este már nem is mer lemenni kutyát sétáltatni. Más az arcát sem merte vállalni, mert félt attól, hogy a hajléktalanok bosszút állnak, ha elmondja, mit kell átélniük. Olyan is volt, aki próbálta jelezni a problémát a hatóságoknak, de hiába. Hozzáfűzték, az elmúlt több mint húsz évben sosem volt olyan rossz a helyzet, mint idén.