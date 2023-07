Pánikrohamot kapott egy fiatal lány a Balaton Soundon

Egy ismeretlen fiú sietett a lány segítségére, aki pánikrohamot kapott a Balaton Soundon vasárnap hajnalban. A lány az interneten kereste és meg is találta megmentőjét, akinek nagyon hálás, mert állítja: ha nincs vele, nagyobb baj is történhetett volna – fedezte fel a Ripost.

A fiú két órán át a lány mellett maradt, vizet vitt neki és vigyázott rá. Az incidens miatt Bettina most a fesztiválozók figyelmét szeretné felhívni arra hogy milyen fontos a segítségnyújtás. Bettina vendéglátósként dolgozott a Balaton Soundon, a műszak után bulizott és közben váratlanul rosszul lett. Tudta, hogy mi történik vele, mert korábban is volt pánikrohama, így tudta, hogy a nehézlégzés, a szapora szívverés és a halálfélelem ennek a jele, azonban most valahogy másképp történt a rosszullét, mert a tünetek kezdtek eluralkodni rajta.