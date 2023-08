Azt nem tudom, hogy az ember legjobb barátja-e a kutya, de a leghűségesebb, legodaadóbb, azt biztosra veszem. Még ha évtizedekkel ezelőtt is volt utoljára kutyám. Elárulom a Magyar Nemzet olvasójának, szerencsés a csillagok együttállása, így hamarosan ismét lesz. Mert kutya nélkül lehet élni, csak minek.

Augusztus 26. minden évben a kutyák világnapja. Ezen a napon nemcsak a négylábú kedvencek és a gazdáik közötti odaadó szeretet ünnepeljük, de az ünnep felhívja a figyelmet az emberséges bánásmódra is a kutyákkal.

Ha Karma, a fővárosi tűzoltók világbajnok keresőkutyája hangosan elugatja magát, és azt mondja vau, angol kartársa woof-wooffal, cseh kollégája haf-haffal, eszperantó (sic!) társa boj-bojjal, japán barátja van-vannal, koreai haverja möng-mönggel, spanyol spanja pedig guau-guauval válaszol. A horvát haverral nem lesznek nyelvi nehézségek, az ottani kutyák is vau-vauznak – írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság még tavaly a világnap kapcsán.

„Mi most a legbüszkébbek Karmára vagyunk. Négylábú kollégánk és vezetője, Leczki Sarolta tűzoltó főtörzszászlós a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel az Olaszországban megrendezett (ott egyébként a kutyák bau-baut mondanak) I. Egyéni FCI mentőkutya-világbajnokságon romkutatás kategóriájában” – olvashattuk a nagyszerű hírt a világbajnok Karmáról.

Melyek a legnépszerűbb kutyafajták ?

1. A labrador a világ minden táján nagyon közkedvelt – különösképpen az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban –, nem véletlen, hogy idén is elvitte a pálmát. A definíció, mely szerint „a kutya az ember legjobb barátja”, abszolút erre a fajtára illik a leginkább.

Labrador retriever kölyök (Fotó: AFP/Science Photo Library)

2. A golden retriver elsősorban az Egyesült Államokban és Kanadában rendkívül népszerű, de természetesen Európában és a világ más részein is nagyon kedvelik. Nem is csoda, hiszen ez a legbarátságosabb, legtürelmesebb és legjobban tanítható fajta.

3. Szintén majdnem minden évben dobogós helyen végzett a német juhász, hiszen az egész világon sokan imádják, és van is miért. Az egyik legszófogadóbb, legkitartóbb és legjobban trenírozható kutyafajta. Nem is csoda, ha a legtöbb rendvédelmi szerv szerte a világon német juhászokat alkalmaz – elsősorban a kiemelkedően magas intelligenciájuknak és okosságuknak köszönhetően.

Melyek a legnépszerűbb magyar kutyafajták?

A magyar kutyafajták nagy részre nem házi kedvencnek lett kitenyésztve, hanem kemény melóra, csordaterelésre, tanya (nagy területek) őrzésére-védelmére, vadászatra-halászatra. Ezek a fajtajellemek nem tűntek el a süllyesztőben úgy, mint a világ más tájairól származó néhány munkakutya esetében.

1. Ahogy a korábbi években, úgy idén is a német juhász viszi nálunk a prímet a legnépszerűbb kutyafajták rangsorában.

Rumor, a német juhász (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)

2. Francia bulldog. Volt már első helyezett is kis hazánkban korábban ez a kis bulldog. Az egész világon nagyon kedvelt ez a kistestű kutyus, pedig aztán szörtyög is, horkol is, és nem is túl eszes, amit nagyon jól kompenzál a kedves és barátságos természetével.

3. Angol bulldog. Hasonlóképp a kistestű tesóhoz, ez a fajta is igen kedvelt itthon, de a világranglista élmezőnyébe is bekerült. Az emberekkel igen kedves és barátságos tud lenni, ám sajnos igen hajlamos a kutyákkal, vagy másfajta állatokkal szembeni agresszióra. Az angol bulldog kifejezetten szereti a benti játékokat és szüksége is van napi szintű testmozgásra, mivel hajlamos a gyors elhízásra.

Híres magyar kutyák

Kivétel nélkül munkakutyák, leggyakrabban mentő-, nyomkereső kutyák a híres magyar kutyák.

Itt van mindjárt Mancs, a miskolci Lehoczki László mentőkutyája világszerte ismert. A juhászkutya olyan tehetség birtokában volt, ami sok mentőkutyából hiányzott. Nemcsak élő, de halott emberek testét is képes volt felkutatni. Vikinggel remek párost alkottak, utóbbi jelzett, mire Mancs méterre pontosan be tudta azonosítani, hol található az áldozat. Miskolcon, a nevezetes Villanyrendőr közelében található a Mancs tér, Mancs szobrával, de Törökországban is van szobra.