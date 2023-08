Lövöldöztek Miskolcon, egy ember meghalt

Miskolcon a Petőfi Sándor utca város felőli oldalát teljesen lezárták, és a bevetési egység kivonult a helyszínre. Minden rendőr golyóálló mellényben van, állítólag lövöldözés is történt – írta a Miskolcon láttam Facebook-csoport. A hírt később a Boon.hu megyei hírportál is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy családi perpatvar történhetett, miközben elcsattant egy lövés is a mentőállomás közelében. A portállal a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya közölte: családi veszekedéshez riasztották a rendőröket, és mivel felmerült a lőfegyver jelenléte, csatlakozott a bevetési egység is az akcióhoz.

Öngyilkos lett

Az eset során egy lövés is eldörrent, egy férfi önkezével vetett véget az életének. A fegyverhasználatot, az eset pontos körülményeit tovább vizsgálják a rendőrség szakemberei – tudta meg a portál.

A helyszín közelében lévő óvodában a lövöldözés idején gyerekek és pedagógusok is tartózkodtak. A történésekből a kicsik szerencsére semmit nem vettek észre.

– A gyerekek bent voltak az épületben, a redőnyöket lehúzták az óvónők, de nem érzékeltek semmit a kint történtekből – tudta meg a portál egy édesanyától.

Borítókép: Helyszínelő rendőrök (Fotó: Markovics Gábor)