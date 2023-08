Nem éheznek a dollármédia vidéki kiadványainál (sem)

Tizenkét, magát függetlennek nevező, de valójában a dollárbaloldal részeként tevékenykedő vidéki médium fűzte még szorosabbra az egymás közti viszonyt – írta meg a Mandiner. Közleményükben az olvasható, hogy

az összefogás tagjai függetlennek tekintik azt az orgánumot, amelynek tulajdonosa/kiadója nem politikai párt vagy annak alapítványa, bármely pártalapítású szervezete/szerveződése; aminek tulajdonosa/kiadója nem a kormány, nem települési vagy megyei önkormányzat, vagy ezek alapítványa, intézménye vagy bármely általuk létrehozott szervezet/szerveződés; ahol egyedül a szerkesztőség dönt önállóan az orgánum szerkesztési elveiről, gyakorlatáról és az orgánum tartalmáról.

Úgy látszik azonban, hogy a dollármédia ismét ellentmondásba került a tényekkel, ugyanis sok esetben bizony ellenzéki pártok és politikusok és alapítványaik támogatják ezeket a kiadókat, továbbá Soros alapítványai is feltűnnek a külföldi támogatók között.

A Mandiner cikkében részletesen összeszedték, hogy kik állnak a vidéki kiadóvállalatok mögött.

A dollármédia szolnoki és miskolci ágazatának kiadásáért felelős Esélyegyenlőség és Fenntarthatóság Egyesület beszámolójából kiderült, hogy 2022-ben 26 millió forintnál is több bevétel ütötte a markukat, adózott eredményük pedig meghaladta a hét és fél milliót.

Kecskeméten az Áramlat Alapítvány adja ki a helyi baloldali sajtóterméket, amelynek bevétele a 2020. február 18-tól december 31-ig tartó időszakban mintegy nyolcmillió forint volt, az adózás utáni eredmény pedig 2,2 millió forint. Nem feltétlenül a függetlenség mintaképeként lehet rájuk tekinteni, mivel

a Demokratikus Koalíció pártalapítványa, az Új Köztársaságért Alapítvány 800 ezres, az LMP – Magyarország Zöld Pártjához köthető Ökopolisz Alapítvány bő 1,3 milliós, illetve a Jobbikhoz is kapcsolható Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány kétmilliós adománnyal támogatta a független-objektivitást.

Az előválasztás évében az Áramlat Alapítvány éves bevétele már több mint 12 millió forintot tett ki, közel hárommilliós adózott eredményt elérve. Itt már

besegített a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány 8,5 milliós adományával.

Tavaly pedig háromszorosára növelték bevételüket a kecskeméti dollármédia képviselői: 35,7 millió forintos adózott eredmény mellett 15,7 milliós eredményt sikerült felmutatni. A médium fenntartásában ekkor is közreműködött az Ökopolisz, valamint a Hiteles Tájékoztatásért Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap, és a Thomson Foundation.

A Szegeder.hu Alapítvány tavaly április 28. és december 31. közötti 8,9 millió forintos bevételt termelt, adózott eredményük 2,8 millió lett, de nyertek 18 ezer dollárt is a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok európai programján 2020 végén.

Baranya vármegyében a Freedom Média Nonprofit Kft. felelős a helyi dollármédia kiadásáért, aminek 2020 óta egyre jobb az adózott eredménye. Tavaly valamivel több mint hárommillió forintot kerestek, és talán nem véletlen, hogy épp az ellenzéki előválasztás évében nőtt nagyot a forgó- és pénzeszközök (m)értéke. Mint arról a Magyar Nemzet már korábban beszámolt, a baranyai lap az elmúlt években együttműködött az N-OST nevű nemzetközi, Berlinben székelő médiaszervezettel, a Transparency International Magyarországgal, és a TASZ-szal, de támogatást fogadtak el a Hadházy Ákos képviselőhöz kötődő Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványtól is. Ezenkívül

szoros kapcsolatot ápoltak a Deutsche Wellével, a londoni Thomson Foundationnel, és a 2021-es évre nyertek el pályázati, részben a működést segítő forrást a Soroshoz kötődő, berlini székhelyű, Open Society Initiative for Europe (OSIFE) nevű civil szervezettől is.

A Nyugat Média és Világháló Egyesület adja ki a baloldal győri és szombathelyi médiabástyáit. 2021-ben 66 millió forintnál is több bevételt értek el, adózás utáni eredményük pedig hárommillióra duplázódott. A központi költségvetési is támogatta őket, de emellett érkezett adomány az Európai Unió költségvetéséből is: 2021-ben mintegy 26 millió forintot, 2020-ban kicsivel több mint 28 millió forintot juttattak a baloldali kiadónak. Cél szerinti juttatásként hírügyeleti tevékenységre 2020-ban 2,5, 2021-ben pedig másfél millió forintot jelöltek meg.

Tavaly a növekedő bevételek mellett mindössze 581 ezres adózott eredményt tüntetett fel a kiadó, ám a hírügyeleti tevékenységre több mint ötmillió forintot fordítottak. Az állami támogatás mellett önkormányzati forrásokhoz jutottak, valamint az EU költségvetéséből is csurrant-cseppent kis híján 40 millió forint. A Nemzeti Információs Központ által még júniusban feloldott titkosszolgálati jelentésben pedig az állt, hogy az amerikai National Endowment for Democracytól 12 ezer dollár támogatást kapott a Nyugat Média és Világháló Egyesület 2022 októberében, amit feltehetően az adományok között tüntettek fel, mivel a közhasznúsági jelentésben több mint négymillió forintnyi adomány szerepel.

Mint arról korábbi cikksorozatunkban beszámoltunk, a baloldal országos médiahálózatához is bőven gurult a zöldhasúakból.