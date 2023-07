Egy kampányra szabott médiabirodalom tündöklése és bukása – 1. rész

A Magyar Nemzet 2019 szeptemberében, a legutóbbi önkormányzati választásokat megelőzően elsőként adott hírt arról, hogy Ezalényeg.hu címen elindult egy helyi kampánytémákra fókuszáló lapcsoport. Azt is bemutattuk, hogy a lejáratómédia kiadója az a Páva Zoltán, aki korábban tanácsadóként kapott milliós megbízásokat a Gyurcsány—Bajnai-kormányoktól. Jeleztük, hogy a hírportál mögött komoly anyagi források lehetnek, erre utaltak a Facebook-hirdetések, valamint a híraggregátor oldalakon megjelenő cikkek nagy száma.

Később az is kiderült, hogy a médium Páva révén napjainkban is kapcsolódik a Gyurcsány-párthoz, ugyanis a tulajdonos a Demokratikus Koalíció parlamenti frakciója által megbízott EagleEye Marketing nevű cég ügyvezetőjeként is feltűnt. Bemutattuk, hogy mindemellett az EzaLényeg mögött álló Oraculum 2020 Kft. könyvelője ugyanúgy Szegiben található, mint a Bajnai-féle DatAdat-csoporté.

Most új információkat tárunk fel, amelyek arra utalnak, hogy az EzaLényeg-birodalom kapcsán nem annyira egy hagyományos értelemben vett sajtóról, hanem inkább egy kiterjedt kampányeszközről beszélhetünk. Az ezt igazoló bizonyítékokat lapunk cikksorozatban mutatja be a következő napokban.

Számításaink szerint a zömében lejárató jellegű EzaLényeg 81 helyi aloldalt működtetett, gyakran a választókerületi logika szerint. Mindemellett egy sor, elsőre nem közéletinek tűnő portált is megszereztek, illetve létrehoztak, amelyek a választásokhoz közeledve a balliberális propaganda harsonáiként kezdtek működni, masszív hirdetési költésekkel megtámogatva. Az EzaLényeget és ezeket a politikaivá átfordított bulvároldalakat egy közös telefonszám is összeköti, amelyet egyaránt megadtak a legnagyobb közösségi médiaoldalon.

Így például a Receptek.ma nevű oldal teljesen profilidegen módon Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktort kritizáló mondatait terjesztette a választások napján. A „Vicc Magazin” és a „Humor Magazin” milliós összegekkel volt hirdetve, de csak a választások napjáig költöttek az ezek mögött álló személyek közösségi médiás kampányra. Ugyanez a helyzet az Idéző, az Idézetek.ma, és a már említett Receptek.ma nevű oldalakkal is, ezeket is csak a választás napjáig népszerűsítették pénzért. A legtöbb felsorolt pszeudomédium egyébként 2022. június 15. óta egyáltalán nem közöl tartalmakat.

2021 júliusában hozták létre az EzVan nevű facebook-oldalt, amely mögött egy azonos nevű honlap állt. Utóbbi impresszumában is az Oraculum 2020 Kft. szerepelt. A honlap ma már nem elérhető, a hozzá köthető közösségi oldalon három nappal a tavalyi választás előtt posztoltak utoljára, a bejegyzést pedig a választás napjáig hirdették. Összesen 450 Facebook-posztra egyébként közel 100 millió, számításaink szerint 95,7 millió forintot költöttek.

Egy másik példa a balliberális lejáratómédia működésmódjára, hogy a koronavírus-járványt is a kampányuk egyfajta ugródeszkájaként használták. A covidoltas.info nevű oldalt sem hirdették 2022. április 3. óta, addig viszont nagy erőkkel, nagyjából kétezer – elsősorban egészségüggyel kapcsolatos, politikai – bejegyzést terjesztettek pénzért, méghozzá közel 26 millió forintért.

Az oldal mögött álló honlap ma már elérhetetlen, de korábban az Oraculum 2020 Kft. szerepelt rajta adatkezelőként, adatfeldolgozóként pedig a szintén Páva Zoltánhoz köthető EMI Online Kft., és az amerikai Action Network neve is megjelent a portálon. A Covidoltas.info közösségi oldalán tavaly április 15. óta szintén nem tettek közzé tartalmat.

Már a választási hajrában, 2022 februárjában hozták létre Páváék a velemenyklub2022.hu nevű honlaphoz kötődő Facebook-oldalt, de csak 2022. március 15-ig hirdették. Addig viszont nagy erőkkel, ugyanis 526 hirdetést tettek közzé, 38,7 millió forintért.

Az oldalon politikai kérdőíveket lehetett kitölteni, az adataikért cserébe a résztvevők három sorsoláson egyenként félmillió forintot nyerhettek.

Az is szembetűnő volt az eddig felsorolt közösségi médiás oldalak vizsgálatakor, hogy az adminisztrátoraik azonos országokban működtek, Magyarország mellett Ausztriában. Szintén tudni lehet, méghozzá a Nemzeti Információs Központ jelentéséből, hogy az Oraculum 2020 mintegy 320 millió forint értékben megbízta a Bajnai-féle DatAdat-csoportot, amelynek szintén van egy Ausztriában bejegyzett vállalkozása.

Közismert, hogy az Oraculum 2020 Kft. volt a baloldal külföldről érkező kampányfinanszírozásának egyik fő pénzcsatornája. A 2021-es 667 millióhoz képest tavaly a nettó 1,8 milliárdot is meghaladták az EzaLényeg kiadójának értékesítésből származó bevételei.

A Nemzeti Információs Központ tájékoztatása szerint ezzel az összeggel nagyjából azonos nagyságrendű utalások érkeztek Páva cégéhez az amerikai bejegyzésű, Korányi Dávid-féle Action for Democracy-tól, és egy vele azonos célokkal működő svájci alapítványtól. A tulajdonos közel harmincmillió forintos nyereséget vett fel a baloldal számára bukást hozó kampányév után.

(Folytatjuk)

Borítókép: „Soros-dollár” a Fidelitas 2022-es demonstrációján (Fotó: Mirkó István)