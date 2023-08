Több toplistás körözött bűnözőt is elfogtak a rendőrök

Négy korábbi fotó helye is üres a magyar rendőrség körözési toplistáján, a képek helyén egy kék csík jelzi, hogy a bűnözőket elfogták – derül ki a Police.hu oldalon fellelhető adatokból. A fotók helyére kattintva kiderül, hogy a négy körözött bűnöző közül kettőt az Egyesült Királyságban, egyet Budapesten fogtak el, egy esetben pedig nem közöltek részleteket.

Kemény bűnözők is szerepelnek a körözési toplistán. Forrás: Police.hu

Jelentős nyomravezetői díjak

A toplistán jelenleg szereplő 46 személyből hat nő, a többi férfi. A legidősebb toplistás bűnöző szeptemberben tölti a 68-at, míg a legfiatalabb körözött személy adott esetben akár a korelnök unokája is lehetne, ő még nincs harmincesztendős.

Öt körözött személy esetében a rendőrség korábban nyomravezetői díjat tűzött ki, a legkisebb összeg százezer forint, a legnagyobb pedig kétmillió forint.

Azt a férfit, akivel kapcsolatban a legnagyobb összegű nyomravezetői díjat tűzték ki, embercsempészés miatt körözi a rendőrség. Ennek kapcsán azt közölték, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője a büntetőeljárásban 2022. május 10-én bruttó ötszázezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki, amelynek összegét menet közben bruttó kétmillió forintra növelték.

Veszélyes bűnözők a körözési listán

A toplistás bűnözők közül három esetben is kis felkiáltójelet láthatunk a fotón, ez azt jelenti, hogy őket a rendőrség különösen veszélyesnek minősítette. Közülük kettőnél feltételezik azt, hogy fegyver is lehet náluk, így a fotójukon a felkiáltójel mellett egy kis pisztolyt is feltüntettek. Mindez nem véletlen, mert ezeket a körözött bűnözőket erőszakos bűncselekmények, így rablás, lopás, testi sértés miatt igyekeznek elfogni.

Néhány új arc is szerepel a körözési toplistán, de ők is régebb óta ismertek a rendőrség előtt. Egyikük egy férfi, aki a közelmúltban töltötte be a 33-at, őt kétrendbeli közúti veszélyeztetés miatt ítélték el.

Többeket sok éve keres a rendőrség

A bűnözőt azért próbálják kézre keríteni, mert a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetésének letöltését nem kezdte meg. Vele szemben az egyik körözést 2020-ban, míg a másikat 2021-ben rendelték el. A körözési toplista másik új szereplőjét költségvetési csalás miatt keresik, 2021 óta próbálják kézre keríteni, mert ő sem kezdte meg a megítélt szabadságvesztés letöltését.

A top 50 bűnöző közül sokakat évek óta keresnek, olyan is akad, akit már 2017 nyara óta köröznek, de a többieket is legalább egy éve próbálják felkutatni.

A körözési toplistán még mindig szerepel egy házaspár, mindkettőjüket háromrendbeli áru hamis megjelölése miatt keresik.

Borítókép: Új arcok kerültek a körözési listára (Forrás: Police.hu)