Hoppon maradt a részeg betörő, kamrájába zárta az idős sértett

Vádat emelt a Fonyódi Járási Ügyészség lopás vétségének kísérlete miatt, gyorsított eljárásban azzal a negyvenes éveiben járó kecskeméti férfival szemben, akit a kamrában ért tetten a sértett – erről a Somogy Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta a Magyar Nemzetet. A vádirat lényege szerint a férfi munkavállalás céljából érkezett Balatonlellére, ahol a műszak végeztével italozni kezdett. Az ittas állapotba került vádlott az éjszaka folyamán megéhezett, ezért elhatározta, hogy betör az egyik ingatlanba élelmet szerezni.

A rendőrség gyorsan elfogta a betörőt Fotó: Police.hu

Pórul járt a betörő

A férfi ki is nézett magának egy lakóházat, aminek az udvar felőli bejárati ajtaján található, kis méretű ablakot benyomva bemászott a kamraként is használt kazánházba, ahol a sértett élelmiszert is tárolt, majd az ablakon elkezdett különböző élelmiszereket kidobálni azzal a céllal, hogy azokat ellopja. Kiemelték: a vádlott által keltett zajra az idős sértett azonban felébredt, és először azt hitte, hogy a kutyája akar kimenni az udvarra, de amikor rájött, hogy a nesz a kazánházból jön, benyitott oda.

Az idős asszony nem ijedt meg a betörő láttán, hanem gyorsan kulcsra zárta a kazánház ajtaját, felébresztette a férjét, és hívta a rendőrséget.

Ítélet gyorsított eljárásban

Mint kifejtették, a vádlott olyannyira meglepődött a sértett határozottságán, hogy a személyes dolgait tartalmazó hátizsákját és az ellopni szándékozott élelmiszereket hátrahagyva, a bejutáshoz használt ablakon keresztül elmenekült a helyszínről, azonban a fonyódi nyomozók a hátrahagyott dolgai alapján rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették. Az ügyészség az őrizetben lévő férfit 72 órán belül a Fonyódi Járásbíróság elé állította. A bíróság a tárgyaláson az ügyészi váddal egyezően állapította meg a vádlott bűnösségét, akit nyolc nap elzárásra ítélt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)