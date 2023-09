Brüsszel rengeteg őrültséget kér

– Nemrégiben hangzott el két érdekes, idevágó nyilatkozat Amerikából, ezért is firtattuk a guruló dollárok forrását. Ifjabb Robert F. Kennedy amerikai demokrata elnökjelölt-aspiráns arról beszélt, hogy a CIA miként pénzel médiumokat, fizet le újságírókat világszerte. Egy amerikai tévéműsorban az a megállapítás is elhangzott egy Larry C. Johnson nevű CIA elemzőtől, hogy az USA külügyminisztériuma teljesen leplezetlenül avatkozott be a magyar politikai folyamatokba. Nem sokan gondolták, hogy idáig jutunk.

– Nemcsak az USA pénzel más országokban politikát, hanem más nagyhatalmak is, régi dolog ez. Nekünk mindegyiket kívül kell tartanunk, amennyire csak lehet. Tény, a tengerentúli világ a legerősebben van jelen hazánkban, olyannyira, hogy parlamenti frakciójuk is van. Az elmúlt évtizedek alatt valóban nem történt ilyesmi és feltehetően új fejezethez érkeztünk a magyar jobboldal és amerikai baloldal diplomáciai viszonyában. Az ön által említett kijelentések fényében ugyanis David Pressman budapesti amerikai nagykövet minapi nyilatkozata is meglehetősen szokatlan, hiszen fenyegetően azt mondta, veszélyes dolog azt sugallni, hogy bármely ország beavatkozott volna a magyar választásokba. Ezzel végeredményben azt üzente, hogy van egy téma, amelyről még csak beszélni sem szabad. Tehát amellett, hogy megfenyegette a kormányt és a parlamentet, cenzúrát is követel a közbeszédben. Holott Joe Biden nagykövetének ezt a mondatát a volt CIA-s honfitársának kellett volna címeznie, hiszen Johnson beszélt a legnyíltabban amerikai beavatkozásról.

– Visszatérve a külföldi befolyásolás anyagi részére, a választási törvény módosítására készül a kormány. Ezzel önmagában elejét lehet venni a guruló dollárok érkezésének?

– Azt a jogi kiskaput szeretnénk becsukni, amit a baloldali pártok előszeretettel használtak ki 2022-ben, sőt már 2019-ben is. Mivel sokszor nem pártok színeiben indultak a jelöltjeik, hanem civil szervezetek égisze alatt, így jogilag nem vonatkoztak rájuk a pártok elszámolási szabályai. Mi azonban azt szeretnénk, hogy mindenkire, aki választáson indul, egységesen vonatkozzanak ugyanazok a finanszírozási és elszámolási regulák. Erről szól a törvénymódosítási javaslat. Azonban, ne legyenek illúzióink arról, hogy teljesen sikerülhet megakadályozni az illegális kampányfinanszírozást. Majd megoldják okosba’, máshogy, készpénzben. Minden törvényt ki szoktak játszani.

– Ráadásul Brüsszel is egyre nagyobb gondot fordít a Sorosék által pénzelt nem kormányzati szervezet finanszírozására.

– Az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy sok civil szervezetet – vagy dollárcivileket – elsősorban azért tartanak, hogy legyen hova jönnie a pénznek, vagyis egy kvázi fogadóállomásra van szükségük, ahonnan szét lehet osztani azt politikai célokra.

– NGO-kon keresztül finanszíroznák a baloldal kampányát?

– Azokon keresztül is. Az a tendencia, hogy egyre nagyobb összegekkel igyekeznek beavatkozni a magyar politikába, ezeknek a pénzeknek pedig meg kell találniuk az útját minél több csatornán keresztül. A baloldali médiának egy szűk és elég piszkos szegmensét a tavalyi választási kampány legvégén akkora összegekkel finanszírozták, amiből egy nagyobb hírportál akár egy évig is működhet, tehát onnan is tehettek át pénzt a politikába. Látszott, hogy a külföldi donorok a sajtón keresztül is igyekeztek belefolyni a magyar választásokba. Ha a tervezett törvénymódosítással bezárunk kiskapukat, nyilván újakat fognak keresni.

– Akkor nincs tökéletes megoldás?

– Nincs, de mégis törekedni kell rá. Elsősorban az ellen kell fellépni, hogy konkrét politikusokat, választáson induló szervezeteket pénzeljenek külföldről, mert az a valódi politikai korrupció, ha egy politikus dollármilliárdosok zsebében van. Nem tudni ugyanis, hogy közhatalomhoz jutva mi mindennel fizetné ki a külföldi gazdáit.

– Ha már itt tartunk, maga az unió mennyire tekinthető szuverénnek? A DC Leaks kiszivárgott adatai szerint a Soros-féle kör több mint kétszáz EP-képviselőt fizetett 2016-ban és ez a szám azóta tovább nőhetett a tőzsdespekuláns intenzív lobbijának köszönhetően. Milyen következménye lehet annak, hogy az Európai Parlament képviselőinek több mint a harmadát képes mozgatni egy befolyásos üzleti kör Amerikából?

– Látjuk a következményeit. Migráció, háborúpártiság, genderőrület Brüsszelben. A kétszáz valamennyi csak azoknak a képviselőknek a száma, akiket konkrétan megvásároltak Sorosék, de még ennél is több képviselőt irányíthatnak közvetve. Ennek eszköze, hogy aki Nyugaton közélettel akar foglalkozni, csak azt mondhatja közszereplőként, amit a liberális médiavilág hallani akar. Ha valaki mást mond, eltakarítják. Ezért nem tudnak arrafele nemzeti, szuverenista pártok megerősödni.

– Van rá esély, hogy Nyugat-Európában megváltozzon a közgondolkodás ebben a kérdésben?

– Mindenre van esély, mert a jelenlegi Brüsszeli elit feje tetejére állította és legyengítette Európát. Ezt egyre többen látják.

– Hozhat valamiféle fordulatot a közelgő európai parlamenti választás?

– Brüsszelben változás kell, és bízunk abban, hogy megerősödnek azok a nemzeti pártok, amelyek ezt akarják. Nem az EU-t kell leváltani bármi másra, hanem annak vezetőit. Ez lenne a megoldás, ezért küzdünk, itthon, s máshol is. Nehéz lesz, iszonyatos túlerőben vannak, de nem lehet már a rajtvonalnál feladni egy versenyt.

– A választás után létrejöhet egy új konzervatív szövetség?

– Igen, sőt akár előtte is.

– Szükség is lenne minél több szövetségesre, mert Brüsszellel folyamatosan hadakozni kényszerül a kormány. Korábban arról beszélt, hogy a szuverenitásvédelmi törvény tovább mérgesítheti a helyzetet.

– A Magyarországot és minket gyűlölő nyugati újkommunistáknak mindegy, hogy mit csinálunk, nekünk viszont itthon mindent meg kell tennünk azért, hogy megakadályozzuk a külföldről jövő nyomásgyakorló és befolyásszerző tevékenységeket, amennyire csak lehet. Az oroszt is, az amerikait is, bármilyet.