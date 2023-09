Hallgat a Telex a Parlamentben elszundító munkatársa ügyében

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Simor Dániel, a Telex munkatársa két nappal ezelőtt a Parlamentben pihente ki fáradalmait, országgyűlési tudósítása közben szundított egyet, amihez még a cipőjét is levette. A jelenetről fotó is készült és a Mandiner megkeresésére az Országgyűlési Hivatal is reagált az újságíró viselkedésére, amelyről a Telex szakmai igazgatóját, Dull Szabolcsot is értesítették. A hivatal azt írta: Simor Dániel az Országházhoz és az Országgyűléshez méltatlan módon viselkedett, valamint megsértette azok tekintélyét. Ezért az őszi ülésszak végéig felfüggesztették belépési jogosultságát az Országházba.

Lapunk megkereste a Telexet az eset kapcsán. Többek között azt tudakoltuk, megengedhetőnek tartják-e, hogy újságíróik így töltsék el az időt a Parlament épületében, illetve megtiltják-e a jövőben a tudósítóiknak, hogy a helyszínen elaludjanak.

Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.