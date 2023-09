Olyan piacképes szakma kell a fiatalok kezébe, amivel akarnak és képesek lesznek dolgozni

Amíg van magyar munkaerő, addig magyarokkal kell feltölteni az itt működő cégek álláshelyeit – mondta Czomba Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal által szervezett kétnapos pályaválasztási kiállítás első napján. Hozzátette:

„az elmúlt időszak alapján egyértelmű, hogy a cégek alapvetően magyar munkatársakat keresnek, csak „sajnos fogytán van a használható, hadra fogható magyar munkaerő.”

Ezért kell mindent megtenni, segíteni minden eszközzel, lehetőséggel a jelenleg munka nélkül lévő embereket – emelte ki.

Az államtitkár arról beszélt, hogy egészen más problémákkal küzd a munkaerőpiac jelenleg, mint 2010-ben. Szavai szerint akkor egy „borzasztó magas” munkanélküliség mellett kellett valamit tenni, hogy ne segélyen, hanem munkalehetőségen keresztül tudjanak az emberek boldogulni.

Tizenhárom éve a munkanélküliségi rátát, illetve a foglalkoztatási adatokat tekintve is bőven az utolsó negyedben volt Magyarország az uniós országok között, jelenleg a svédekkel, a németekkel, a franciákkal „vagyunk egy súlycsoportban”, most 3,9 százalék a munkanélküliségi ráta – számolt be.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is óriásit változott a helyzet az elmúlt bő tíz évben:

bár kicsit magasabb a munkanélküliségi ráta az országos átlagnál, 5,6 százalék körüli, de számottevő a javulás a korábbi két számjegyű adatokhoz képest.

Czomba Sándor a fiatalok helyzetéről azt mondta, hogy míg 2013-ban a vármegyében 3500 regisztrált pályakezdő álláskereső volt, idén nyáron 750. Ez még mindig sok, de érezhető a javulás – jegyezte meg. Fontosnak nevezte, hogy a fiatalok piacképes szakmát válasszanak.

A koronavírus-járvány idején minden munkáltató megtanulta, hogy a használható embereit meg kell tartani, ennek is köszönhető, hogy ma Magyarországon a foglalkoztatás ilyen magas szinten van

– mutatott rá az államtitkár. Hozzátette: míg a koronavírus-járványnak volt eleje és nagyjából látszott a vége, a mostani válságnak nem tudni, hol a vége, így nagyon nehéz olyan eszközökkel készülni, amely megfelelő választ tud adni.

Czomba Sándor biztatta a vállalkozásokat, hogy türelemmel és kitartással keressék a magyar munkaerőt. A duális képzés adta lehetőségeket maximálisan ki kell használni, a szakmát igazán éles körülmények között, éles helyzetben lehet megtanulni – mondta az államtitkár