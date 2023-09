Szarka Tamás: A mainstream azt mondja, hogy a háború most jó + videó

Magyargyűlölet volt és van a Felvidéken is, erről is beszélt Szarka Tamás, a Ghymes együttes egyik alapítója a Kontextus Youtube-csatornáján Andor Évának. A Kossuth-díjas zenész elmesélte, hogy amikor magyar klubot tartottak Nyitrán, egy kultúrházban, fiatal szlovák fiúk támadtak rájuk, terméskövekkel és vashusángokkal mentek nekik, csak azért, mert magyarok. Kitért az ukrajnai háború és a kárpátaljai magyarság helyzetére is. Mint kiderült, írt egy dalt a háború ellen, a béke mellett, és azt remélte, hogy a művészek is majd a háború ellen emelnek szót, de nem így történt. A zenész szerint ennek több oka van:

egyrészt a mainstream, amely azt mondja, hogy a háború most jó. Sokan emiatt állnak mögé, sokan nem mernek véleményt formálni, egyesek pedig csak azt hiszik, hogy ez egy videójáték. De nem az. Több százezren haltak már meg, köztük kárpátaljai magyarok

– mutatott rá, majd beszélt a kereszténység védelmében írt miséjéről, és a Nemzeti Összetartozás napjára szervezett akciójáról is.

Borítókép: Szarka Tamás Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, zenész, költő. (Fotó: Zih Zsolt/MTVA)