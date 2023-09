Újabb klippel jelentkezik a Könyvtári Hírmondó, azaz Szabó Dénes és Jakab Zsolt, a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár két lelkes alkalmazottja.

Ők azok, akik immár negyedik éve sajátos módszerekkel népszerűsítik az olvasását.

Ők hozták létre a Könyvtári Hírmondó sorozatot, melyet azért kezdtek el, mert tapasztalatuk szerint a fiatalok olvasnak ugyan, de főként az online térben.

Legújabb, olvasást népszerűsítő bejegyzésüknél azt írták: „Lassan már járni is tudunk… Persze nem mi lennénk, ha nem készülnénk valami érdekessel, így a 4 évre való tekintettel leforgattuk a 4. klipünket!”. Hozzátették, a klippremier dátumát is hamarosan elárulják.

A Heol.hu beszámolója szerint ezért vált a két könyvtáros mottójává, hogy ha az ifjak nem jönnek a könyvek közé, akkor azokat kell elvinni hozzájuk. Szerintük e korosztály megszólítása nem könnyű, de nem lehetetlen, ha az ő világuk keretei között teszik. Az ő nevükhöz fűződik az a rendkívül népszerű klipsorozat is, amelyben rappelve népszerűsítik az olvasást. Már az első, az orosz irodalomról szóló klipjük is futótűzként terjedt a közösségi oldalakon, s azóta az olasz és a spanyol, harmadikként pedig a skandináv irodalmat is megénekelték, ugyancsak osztatlan sikerrel.

Borítókép: A Vachott Sándor Városi Könyvtár munkatársai sajátos módon népszerűsítik az olvasást (Forrás: Facebook)