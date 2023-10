Elég fontos dolgot mondott a kormányszóvivő az állatok világnapján

Az állatok világnapját ünnepeljük október 4-én, amely az állatok védelmére és az élővilág sokszínűségének fontosságára hívja fel a figyelmet – emlékeztetett lapunknak eljuttatott közleményében az Agrárminisztárium.

Manapság a vadon élő állatfajokat – az élőhelyeik pusztulása mellett – leginkább a határokon átnyúló, illegális kereskedelem veszélyezteti, amely fajok tömegének kipusztulásáért felelős, óriási gazdasági károkat okoz, és a Föld egyes régióinak biztonságát is veszélyezteti.

Ez nemcsak a természetre, a biológiai sokféleségre, a védett fajokra és az élőhelyekre jelent fenyegetést, hanem a társadalmunkra is.

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok megőrzésének és védelmének egyik legeredményesebb eszköze egy nemzetközi természetvédelmi egyezmény, az idén ötvenéves CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről).

A szervezet a hatálya alá tartozó fajokat egy rendkívül hatékony módszerrel, a velük folytatott kereskedelem szabályozásával védi.

A CITES-nek köszönhetően az elmúlt ötven évben számos – a kereskedelem által veszélyeztetett – állat és növényfajt sikerült megóvni a kipusztulástól.

A szervezet ötvenedik évfordulójának egyik kiemelt célja felhívni a figyelmet arra a tevékenységre, amit az egyezmény a vadon élő állatok és növények védelme érdekében végzett. Rámutattak, hogy

ezt a munkát folytatni kell, és több energiát kell fordítani az illegális kereskedelem felszámolására világszerte.

Ehhez az országok, az érintett hatóságok, a vadon élő fajok védelmével foglalkozó szervezetek, valamint a társadalom szoros együttműködésére van szükség, amely alapvető fontosságú az egyes természetvédelmi intézkedések sikeréhez és általában az állatok hatékony védelméhez egyaránt.

Ne csak ma, az állatok világnapján, hanem mindig vigyázzunk állatainkra, legyen szó társainkként velünk élő házi kedvencekről vagy a vadon élő állatokról!

– írta új bejegyzésében az állatok világnapján Szentkirályi Alexandra.

A kormányszóvivő hozzátette, hogy a magyar kormány kiemelten kezeli az állatjólétet és az állatvédelmet, ezért 2021 óta egy sor intézkedés született. Ovádi Péter kormánybiztossal együtt hívták fel az állattartók és az állatbarátok figyelmét a téma fontosságára, amelyet csak megerősít az oktatási intézményekben jelenleg is tartó állatvédelmi témahét is.