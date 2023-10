Gyurcsány embere osztja a tanácsokat a fővárosi piacoknál

Amíg a fővárosi piacokon lévő őstermelők a több mint száz százalékos bérletidíj-emelés miatt a túlélésért küzdenek, addig százmilliók folynak ki a piacokat működtető fővárosi cégből, amely úgy fest, a baloldal kifizetőhelye lett – írja a Metropol.

Mint írták, a régi motorosként ismert egykori SZDSZ-es, majd DK-s politikus, Lakos Imre is itt kapott jó állást Karácsony Gergelytől, miután XI. kerületi túlkapásai miatt onnan mennie kellett. Lakos most havonta 900 ezer forintos fizetést zsebel be tanácsadás címén a Budapest Vásárcsarnokai Kft.-től, így nem zárható ki, hogy az ő tanácsai is szerepet játszhattak a bérleti díjak emelésében.