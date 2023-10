Hosszas védőbeszéd a Gyárfás-perben, sok nyitott kérdés maradt

Ma folytatódott a Gyárfás–Portik-per a Fővárosi Törvényszéken. A tárgyalóterem megtelt az érdeklődőkkel és a sajtó képviselőivel. Gyárfás Tamás védője, Zamecsnik Péter hosszú perbeszéddel készült az alkalomra. Portik Tamás, a másik vádlott a börtönből videóhívással jelentkezett be. Portik kijelentette: a bíróság csorbította a jogait, mert nem tudott kapcsolatba lépni a védőjével. A bíró ezért a tárgyalás elején szünetet rendelt el, hogy Portik telefonálhasson.

Zamecsnik a perbeszédében kitért arra, hogy szerinte a vád alapjaiban rossz, mert a rendőrség

nem gyűjtötte, hanem gyártotta a bizonyítékokat.

Zamecsnik kiemelte: a Gyárfás elleni vádakat Tasnádi Péter vallomásaira alapozzák, pedig Tasnádi bevallotta, hogy átverte Gyárfást, akitől milliókat akart így kizsarolni. Ezért híresztelte azt, hogy ő ölette meg Fenyőt, Gyárfás megbízásából.

Zamecsnik Péter, Gyárfás ügyvédje. Fotó: Pestisrácok.hu/Hatlaczki Balázs

Zamecsnik ezek után úgy érvelt: Portikot nem kereshette meg Gyárfás a gyilkossági megbízással, mert az olajbűnözőt 1997. október 20-tól körözték, még a rendőrség sem tudta, hol bujkál. Zamecsnik felolvasta Friderikusz Sándor tévés korábbi vallomását is, amelyben a showman arról beszélt, hogy Gyárfás gyáva ahhoz, hogy felbéreljen bárkit is egy gyilkossághoz. Ismét hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban Gyárfás már nem haragudott Fenyőre, s 1997-ben békét is kötöttek.

A védő Kovács Lajos egykori rendőr ezredest idézte, aki szerint a béke látszólagos volt ugyan, de Kovács ezt csak vélelmezte. Mint ismert, Fenyő János médiacézárt több mint 25 éve lőtték agyon. A merénylet elkövetésével Jozef Rohác szlovák bérgyilkost, az ő megbízásával Portik Tamást vádolták meg. Gyárfás azzal a váddal került a bíróság elé, hogy ő lehetett a felbujtó.

Zamecsnik Péter felidézte Portik vallomását, aki a tárgyalás során többször hangsúlyozta: ő feladatul kapta, hogy Gyárfást lépre csalja, bármi áron préselje ki belőle, hogy ő bujtotta fel Fenyő János megölésére. Habár többször felkereste Gyárfás Tamást, és mindenkor rögzítette a vele való beszélgetéseit, nem tudta elérni, hogy csapdába csalja, a felvételeken Gyárfás sehol nem mondja, hogy Portik ölje meg Fenyő Jánost – hangsúlyozta a védelem. – Ami tény, valaki megölette Fenyő Jánost, minden más kérdéses – állította Gyárfás védője.

A tárgyalás jövő csütörtökön folytatódik.

Borítókép: Gyárfás Tamás egyeztet ügyvédjével, Zamecsnik Péterrel. (Fotó: Pestisrácok.hu/Hatlaczki Balázs)