Karikó Katalinnak tudományos ellenszélben kellett dolgoznia, de kitartott a kutatásai mellett

Karikó Katalin szinte az egész pályafutását az mRNS-technológiára tette fel, nagyon régóta dolgozott rajta – mondta a Nobel-díj kapcsán a Hír TV Napi Aktuális című műsorában Jakab Ferenc. A Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese hangsúlyozta:

áttörést jelentett ez, mind a molekurális biológia, de leginkább az orvostudomány és bizonyos betegségek kezelésében.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia bejelentése szerint 2023-ban Karikó Katalinnak és Drew Weissmannak ítélték az orvosi Nobel-díjat az mRNS-technológia kifejlesztéséért. A tudományos munkájuk alapján kidolgozott vakcinák emberek millióinak életét mentették meg a koronavírus-járvány idején.

Arra a felvetésre, hogy ha nem lett volna a Covid, akkor is megkapta volna-e Karikó Katalin a Nobel-díjat, a professzor úgy vélekedett, biztosan akkor is részesült volna benne, bár lehet, hogy nem most, hiszen – tette hozzá – a koronavírus egy lehetőség volt arra, hogy bevessék ezt a technológiát széles körben.