Nem is sejti, mekkora veszélybe sodorhatja az állatokat ezzel az aprósággal

.A vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai alapvetően térnek el a klasszikus, téli etetőket látogató énekesmadarakétól.

Etetésük az énekesmadarakéval szemben több okból is problémát jelent.

A hosszú ideig tartó, egyoldalú, kenyérből és egyéb értéktelen táplálékból álló diéta megbetegíti a madarakat, szennyezi a környezetet, rontja a víz minőségét, növeli a vizek szervesanyag-terhelését és az ebből eredő elmocsarasodást – olvasható a természetvédelmi szervezet keddi közleményében.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést, növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót és az ebből eredő sérülésveszélyt, valamint a fertőző betegségek, mindenekelőtt az emberre is veszélyes madárinfluenza terjedését. Önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű vízimadarat vonz, rontja a madarak társadalmi megítélését, növeli az ember-madár konfliktushelyzeteket.