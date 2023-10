Németh Zsolt: Az Európai Unióban másodrangú tagként kezelnek bennünket

Mint jelezte, azt szeretnék, ha jó viszony alakulna ki a svédekkel, aminek vannak feltételei. Szerinte az oktatófilmhez hasonló esetek nélkül sokkal jobb szövetségesek lennének.

– Szeretnénk, ha kevesebb ilyen alkotás készülne és kevesebb ehhez hasonló nyilatkozat születne a svéd politikusok részéről. Ami biztos: van elmozdulás, és javul a kölcsönös tisztelet légköre. Bízom benne, hogy sikerül olyan helyzetet kialakítani, hogy minden képviselő könnyen nyomja meg az igen gombot. De még egyszer szeretném hangsúlyozni: az igen gombot fogjuk megnyomni

– húzta alá a kormánypárti politikus.

Az Egyesült Államok és Magyarország közötti viszony kapcsán Németh Zsolt megjegyezte: a két ország közötti kapcsolatrendszer két vágányon működik. Jelezte, hogy az egyik a mindenkori adminisztráció, ahol a legegyértelműbb együttműködési keret a biztonságpolitika, míg a másik az értékek mentén zajlik.

– Az amerikai republikánus párt egyik meghatározó rendezvénye – a Konzervatív Akció Politikai Konferencia, vagyis a CPAC – két találkozót is tartott már Magyarországon. A miniszterelnökkel én is ellátogattam egy dallasi CPAC-eseményre. Ott is előkerültek olyan meghatározó közösségi értékek, mint a hazafiság vagy a család védelme. Ez összeköt bennünket a republikánus politikai táborral. De attól még a mindenkori adminisztrációval is együtt tudunk működni, a kettő nem ellentétes – rögzítette a külügyi bizottság elnöke.

Felhívta a figyelmet, hogy Donald Trump és a magyar miniszterelnök között jó a kémia.

– Orbán Viktor tényleg többször kinyilvánította szimpátiáját Donald Trump nézeteivel kapcsolatban, ezt a nemzetközi szereplők közül elsőként tette meg még 2016 nyarán Tusnádfürdőn. Így kettejük között kialakult egy mai napig jól működő emberi kapcsolat, ami a jövőben is kamatozhat – tette hozzá.